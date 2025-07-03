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Хто серед українських рекордсменів стане народним улюбленцем? Голосування вже триває

Україна, Четвер 03 липня 2025 11:07 promo
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Хто серед українських рекордсменів стане народним улюбленцем? Голосування вже триває Фото: хто отримає звання народного рекордсмена України і 1 млн гривень
Автор: Ілона Свиридова

"FIRST Україна" та Національний реєстр екордів України запустили відкрите голосування, яке визначить, хто з видатних українців отримає звання народного улюбленця та головний приз - 1 000 000 гривень.

Як пише РБК-Україна, голосування триває з 1 червня до 1 серпня на сайті firstua.com.ua.

Воно є частиною масштабного спецпроєкту "FIRST Україна" від Національного Реєстру Рекордів. Це проєкт про людей, які встановлюють рекорди, вражають та мотивують інших на власні звершення.

Кожен рекорд, представлений у проєкті, верифіковано й підтверджено сертифікатом.

До фінального шорт-листа увійшли - представники спорту, сили духу і точності руху:

  • Оксана Ботурчук - легкоатлетка, 12-разова призерка Паралімпійських ігор. Її історія стала основою фільму "Пульс", а її шлях - символом незламності.
  • Тетяна Коб - боксерка, олімпійка, 14-разова чемпіонка з боксу. Своїм прикладом вона відкриває нові горизонти для жінок у спорті.
  • Володимир Оснік - стронгмен, який виконав 27 присідання зі штангою вагою 72,5 кг на балансувальній напівсфері за 1 хвилину. Його рекорд - точність, концентрація і сила.
  • Дмитро Грунський - богатир та володар 10 світових рекордів, зафіксованих у Книзі рекордів Гіннеса. Його досягнення - це поєднання спорту і благодійності.
  • Юлія Нечеснюк - перша українка, яка зійшла на всі 100 найвищих точок Українських Карпат. Маршрут її експедиції довелось замовляти в Інституті картографії - адже раніше ніхто не насмілювався на подібне звершення.

Кожна з цих історій - унікальна. Кожен герой - приклад для наслідування. А ваш голос - це можливість підтримати того, хто, на вашу думку, уособлює сучасну Україну: сильну, сміливу, щиру.

Хто отримає титул народного улюбленця?

Дізнаємося вже 1 серпня. А поки - переходьте на firstua.com.ua, обирайте фаворита і долучайтесь до великої підтримки тих, хто творить українські рекорди.

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