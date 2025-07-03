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Кто среди украинских рекордсменов станет народным любимцем? Голосование уже продолжается

Украина, Четверг 03 июля 2025 11:07 promo
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Кто среди украинских рекордсменов станет народным любимцем? Голосование уже продолжается Фото: кто получит звание народного рекордсмена Украины и 1 млн гривен
Автор: Илона Свиридова

"FIRST Украина" и Национальный реестр рекордов Украины запустили открытое голосование, которое определит, кто из выдающихся украинцев получит звание народного любимца и главный приз - 1 000 000 гривен.

Как пишет РБК-Украина, голосование продолжается с 1 июня до 1 августа на сайте firstua.com.ua.

Оно является частью масштабного спецпроекта "FIRST Украина" от Национального Реестра Рекордов. Это проект о людях, которые устанавливают рекорды, поражают и мотивируют других на собственные свершения.

Каждый рекорд, представленный в проекте, верифицирован и подтвержден сертификатом.

В финальный шорт-лист вошли - представители спорта, силы духа и точности движения:

  • Оксана Ботурчук - легкоатлетка, 12-кратный призер Паралимпийских игр. Ее история стала основой фильма "Пульс", а ее путь - символом несокрушимости.
  • Татьяна Коб - боксерка, олимпийка, 14-кратная чемпионка по боксу. Своим примером она открывает новые горизонты для женщин в спорте.
  • Владимир Осник - стронгмен, который выполнил 27 приседаний со штангой весом 72,5 кг на балансировочной полусфере за 1 минуту. Его рекорд - точность, концентрация и сила.
  • Дмитрий Грунский - богатырь и обладатель 10 мировых рекордов, зафиксированных в Книге рекордов Гиннеса. Его достижения - это сочетание спорта и благотворительности.
  • Юлия Нечеснюк - первая украинка, которая взошла на все 100 самых высоких точек Украинских Карпат. Маршрут ее экспедиции пришлось заказывать в Институте картографии - ведь раньше никто не осмеливался на подобное свершение.

Каждая из этих историй - уникальна. Каждый герой - пример для подражания. А ваш голос - это возможность поддержать того, кто, по вашему мнению, олицетворяет современную Украину: сильную, смелую, искреннюю.

Кто получит титул народного любимца?

Узнаем уже 1 августа. А пока - переходите на firstua.com.ua, выбирайте фаворита и присоединяйтесь к большой поддержке тех, кто творит украинские рекорды.

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