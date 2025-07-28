Хто ризикує рано померти, які тести - обман і що впливає на вік: головне з інтерв'ю генетика Коляди

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Що таке біологічний вік і чи його справді можна виміряти

У геронтології існує поняття біологічного віку - альтернативний спосіб оцінити стан організму, не зважаючи на вік у паспорті. Однак універсального чи точного тесту не існує, каже науковець.

"У медицині багато тестів, які не виконують остаточну функцію діагностики чогось. Вони є аргументом на користь тієї чи іншої гіпотези", - пояснює Коляда.

На початку біологічний вік намагалися визначити за фізичними показниками: як людина встає зі стільця чи стоїть на одній нозі. Згодом з'явилися біохімічні аналізи, а тепер використовуються епігенетичні мітки - зміни в ДНК, які корелюють зі старінням.

"Є мітки, які дуже сильно корелюють з біологічним віком. Якщо правильно прочитати ці мітки, а їх близько 300, то справді можна досить точно побачити те, що ми розуміємо під біологічним віком", - каже науковець.

Що сильніше: гени чи спосіб життя?

Відповідь складна. Довгі роки вважалося, що генетика впливає на тривалість життя на 15-30%, решта - спосіб життя. Але нові дослідження на близнюках змінюють це уявлення.

"Нові дослідження скоріше підводять цю цифру до 53%. Тобто генетичні чинники можуть бути на рівні з чинниками нашого способу життя або й навіть трошки перевищувати", - додає Олександр.

Втім, навіть якщо людині не пощастило з ДНК, шансів прожити довше в неї не менше.

"Навіть якщо генетичне обтяження мультифакторіальних захворювань є, все одно загальні рекомендації щодо профілактики цього захворювання допомагають", - пояснює вчений.

Генетична лотерея і рідкісні хвороби

"Кожна наша клітина в будь-який момент часу може майже з однаковою ймовірністю в кожному з генів нашого геному отримати мутацію. І на це не впливає майже нічого з навколишнього середовища", - каже Коляда.

Щодо вартості ліків, Олександр пояснює: це пов'язано з високою ціною розробки та малим ринком.

"У середньому по фармакологічному ринку випуск нового препарату займає приблизно один-два мільярди доларів. І цей шлях займає приблизно 10 років", - розповідає він.

Щоденні звички, які подовжують життя

На тривалість життя впливає буквально все - навіть поверх, на якому ви живете. Але основні фактори - добре відомі: сон, харчування, відсутність шкідливих звичок і фізична активність.

"Рекомендація ВООЗ споживати 450 грамів овочів на день збігається з тими даними, які ми отримуємо в геронтології. Люди, які споживають саме таку кількість овочів, живуть довше", - наводить приклад генетик.

"Є прям дані, які показують, наскільки вдається подовжити свої роки, якщо перейти на здоровий спосіб життя", - каже Коляда.

Ось приклади, які наводить вчений:

харчування - до 10 років додаткового життя, якщо змінити раціон у 40 років

фізична активність - 6-8 років, якщо почати тренуватися за стандартними рекомендаціями (150 хвилин фізичної активності середньої інтенсивності на тиждень)

відмова від куріння - 8-16 років, якщо кинути палити у 40

Антиоксиданти, БАДи й гаджети

Попри масову рекламу антиоксиданти не здатні суттєво вплинути на старіння. Ідея, що можна "омолодитися" через одну морквинку або чарівну капсулу - ілюзія.

"Ідея в тому, що ми з вами з'їмо одну морквинку, і в результаті цього окисних процесів в організмі стане сильно менше, має досить феєричний вигляд", - каже Коляда

Складнощі й у тому, що антиоксиданти фізично не потрапляють у потрібні частини клітини, зокрема мітохондрії, де й відбуваються ключові процеси старіння.

А що з технологіями майбутнього?

Глобальні прориви в подовженні життя, ймовірно, прийдуть із клітинної інженерії та генної терапії, але не за 5-10 років, а за 20-30. А тим часом кожен новий антибіотик чи вакцина - це вже крок до довголіття.