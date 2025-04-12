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Хто разом з Україною зіграє в фіналі Євро-2026 з футзалу

Фото: Збірна України розгромила Кіпр (АФУ)
Автор: Андрій Костенко

За тур до завершення кваліфікації збірна України з футзалу забезпечила собі вихід на чемпіонат Європи-2026. Вже відомі 10 з 16-ти учасників фіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.

Футзал, Євро-2026, кваліфікація, група 1, 5-й тур

Україна – Кіпр – 11:1

Голи: Жук, 4, 14, 18, 30, Мельник, 9, 23, 33, Семенченко, 9, Абакшин, 15, Зварич, 20, Первєєв, 24 – Хаджигеоргіу, 19

У тому, що Україна переможе Кіпр, ніхто не сумнівався. Але те, що саме цей успіх забезпечить вихід у фінал – невеликий сюрприз.

Справ у тому, що головним конкурентом "синьо-жовтих" була збірна Румунії, матч з якою запланований на 15 квітня. У цьому протистоянні команду Олександра Косенка влаштовувала і нічия.

Але все вирішилось ще до очної зустрічі лідерів. Збірній України допомогла Німеччина, яка доволі несподівано перемогла румунську команду – 2:1. Ця втрата очок стала для румунів фатальною: вони втратили шанси наздогнати українців у турнірній таблиці.

Турнірна таблиця групи 1

  1. Україна – 15 очок
  2. Румунія – 9
  3. Німеччина – 6
  4. Кіпр – 0

Таким чином, наступний матч "синьо-жовтих" проти Румунії, який відбудеться 15 квітня в польському Кошаліні, вже ніяк не вплине на ситуацію в групі 1.

Фінал Євро-2026 з футзалу: що відомо

Чемпіонат Європи пройде з 18 січня до 8 лютого 2026 року в Латвії та Литві. У ньому візьмуть участь 16 збірних.

Окрім команд приймаючих країн, у фіналі зіграють переможці 10-ти відбіркових груп. До них приєднаються чотири переможці матчів плей-офф, де візьмуть участь вісім найкращих других команд у своїх групах.

Перед останнім туром відбору вже відомі 10 з 16-ти фіналістів.

Збірні, які кваліфікувались на Євро-2026

  • Латвія (господар)
  • Литва (господар)
  • Україна (переможець групи 1)
  • Білорусь (переможець групи 2)
  • Польща (переможець групи 3)
  • Словенія (переможець групи 4)
  • Хорватія (переможець групи 5)
  • Вірменія (переможець групи 6)
  • Португалія (переможець групи 7)
  • Чехія (переможець групи 9)

У відборі залишилось дочекатись підсумків у групах 8 (Іспанія або Боснія) та 10 (Франція або Грузія). А також результатів матчів плей-офф, що пройдуть у вересні.

Жеребкування фінальної стадії відбудеться 24 жовтня.

Зазначимо, що Україна у своїй історії двічі вигравала "срібло" чемпіонату Європи (2001, 2003 роки). Ще два рази зупинялась за крок до медалей – на четвертій позиції (2005, 2022).

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Збірна України