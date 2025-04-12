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Кто вместе с Украиной сыграет в финале Евро-2026 по футзалу

Фото: Сборная Украины разгромила Кипр (АФУ)
Автор: Андрей Костенко

За тур до завершения квалификации сборная Украины по футзалу обеспечила себе выход на чемпионат Европы-2026. Уже известны 10 из 16-ти участников финала.

Футзал, Евро-2026, квалификация, группа 1, 5-й тур

Украина - Кипр - 11:1

Голы: Жук, 4, 14, 18, 30, Мельник, 9, 23, 33, Семенченко, 9, Абакшин, 15, Зварич, 20, Первеев, 24 - Хаджигеоргиу, 19

В том, что Украина победит Кипр, никто не сомневался. Но то, что именно этот успех обеспечит выход в финал - небольшой сюрприз.

Дел в том, что главным конкурентом "сине-желтых" была сборная Румынии, матч с которой запланирован на 15 апреля. В этом противостоянии команду Александра Косенко устраивала и ничья.

Но все решилось еще до очной встречи лидеров. Сборной Украины помогла Германия, которая довольно неожиданно победила румынскую команду - 2:1. Эта потеря очков стала для румын фатальной: они потеряли шансы догнать украинцев в турнирной таблице.

Турнирная таблица группы 1

  1. Украина - 15 очков
  2. Румыния - 9
  3. Германия - 6
  4. Кипр - 0

Таким образом, следующий матч "сине-желтых" против Румынии, который состоится 15 апреля в польском Кошалине, уже никак не повлияет на ситуацию в группе 1.

Финал Евро-2026 по футзалу: что известно

Чемпионат Европы пройдет с 18 января по 8 февраля 2026 года в Латвии и Литве. В нем примут участие 16 сборных.

Кроме команд принимающих стран, в финале сыграют победители 10-ти отборочных групп. К ним присоединятся четыре победителя матчей плей-офф, где примут участие восемь лучших вторых команд в своих группах.

Перед последним туром отбора уже известны 10 из 16-ти финалистов.

Сборные, которые квалифицировались на Евро-2026

  • Латвия (хозяин)
  • Литва (хозяин)
  • Украина (победитель группы 1)
  • Беларусь (победитель группы 2)
  • Польша (победитель группы 3)
  • Словения (победитель группы 4)
  • Хорватия (победитель группы 5)
  • Армения (победитель группы 6)
  • Португалия (победитель группы 7)
  • Чехия (победитель группы 9)

В отборе осталось дождаться итогов в группах 8 (Испания или Босния) и 10 (Франция или Грузия). А также результатов матчей плей-офф, которые пройдут в сентябре.

Жеребьевка финальной стадии состоится 24 октября.

Отметим, что Украина в своей истории дважды выигрывала "серебро" чемпионата Европы (2001, 2003 годы). Еще два раза останавливалась в шаге от медалей - на четвертой позиции (2005, 2022).

 

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Сборная Украины