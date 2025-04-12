Кто вместе с Украиной сыграет в финале Евро-2026 по футзалу

Футзал, Евро-2026, квалификация, группа 1, 5-й тур

Украина - Кипр - 11:1

Голы: Жук, 4, 14, 18, 30, Мельник, 9, 23, 33, Семенченко, 9, Абакшин, 15, Зварич, 20, Первеев, 24 - Хаджигеоргиу, 19

В том, что Украина победит Кипр, никто не сомневался. Но то, что именно этот успех обеспечит выход в финал - небольшой сюрприз.

Дел в том, что главным конкурентом "сине-желтых" была сборная Румынии, матч с которой запланирован на 15 апреля. В этом противостоянии команду Александра Косенко устраивала и ничья.

Но все решилось еще до очной встречи лидеров. Сборной Украины помогла Германия, которая довольно неожиданно победила румынскую команду - 2:1. Эта потеря очков стала для румын фатальной: они потеряли шансы догнать украинцев в турнирной таблице.

Турнирная таблица группы 1

Украина - 15 очков Румыния - 9 Германия - 6 Кипр - 0

Таким образом, следующий матч "сине-желтых" против Румынии, который состоится 15 апреля в польском Кошалине, уже никак не повлияет на ситуацию в группе 1.

Финал Евро-2026 по футзалу: что известно

Чемпионат Европы пройдет с 18 января по 8 февраля 2026 года в Латвии и Литве. В нем примут участие 16 сборных.

Кроме команд принимающих стран, в финале сыграют победители 10-ти отборочных групп. К ним присоединятся четыре победителя матчей плей-офф, где примут участие восемь лучших вторых команд в своих группах.

Перед последним туром отбора уже известны 10 из 16-ти финалистов.

Сборные, которые квалифицировались на Евро-2026

Латвия (хозяин)

(хозяин) Литва (хозяин)

(хозяин) Украина (победитель группы 1)

(победитель группы 1) Беларусь (победитель группы 2)

(победитель группы 2) Польша (победитель группы 3)

(победитель группы 3) Словения (победитель группы 4)

(победитель группы 4) Хорватия (победитель группы 5)

(победитель группы 5) Армения (победитель группы 6)

(победитель группы 6) Португалия (победитель группы 7)

(победитель группы 7) Чехия (победитель группы 9)

В отборе осталось дождаться итогов в группах 8 (Испания или Босния) и 10 (Франция или Грузия). А также результатов матчей плей-офф, которые пройдут в сентябре.

Жеребьевка финальной стадии состоится 24 октября.

Отметим, что Украина в своей истории дважды выигрывала "серебро" чемпионата Европы (2001, 2003 годы). Еще два раза останавливалась в шаге от медалей - на четвертой позиции (2005, 2022).