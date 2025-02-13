Хто приніс банани? Берінчик почув звинувачення в расизмі та зіткнувся з агресією на прес-конференції (відео)

Вечір боксу відбудеться в ніч з 14 на 15 лютого в Ньою-Йорку на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден". Український боксер буде вперше відстоювати титул, завойований у травні минулого року.

Ураїнський чемпіон у своїй промові розповів про підготовку до поєдинку та в черговий раз нагадав про війну в Україні.

"Я не уявляв, що стану чемпіоном світу. Але я важко працював ці 25 років, щоб опинитися тут, на "Медісон Сквер Гарден". Я поважаю Кейшона. Він молодий та перспективний, і вважаю, що за рік-два він стане чемпіоном світу. Я покажу найяскравіший бокс, який всі люблять. Бо Україна – боксерська держава. На жаль, зараз на моїй батьківщині йде війна: щоденні обстріли ракетами та бомбами", – сказав Берінчик.

На відміну від суперника, Девіс вирішив зробити шоу. Для початку він звинуватив українця в расизмі. Мовляв команда Берінчика прислала йому у готельний номер коробку з бананами та кавунами.

"Хотів би звернути увагу, що цей хлопець приїхав у Сполучені Штати та приніс до мого номеру коробку з бананами та кавунами, де залишив записку. Я думаю, що це по-расистськи. Це робить наш бій ще й особистим", – обурювався Девіс.

Берінчик відкинув звинувачення, зазначивши, що не володіє англійською, тому не міг залишити записку.

Потім, вже під час битви поглядів, Девіс також не стримував себе. Він щось емоційно казав Берінчику та агресивно жестикулював. Українець реагував на це стримано, що ще більш розпалювало його суперника. Зрештою американця відтягнули від Берінчика.

Бій Берінчик – Девіс: що відомо

36-річний Берінчик (19-0, 9 КО) завоював вакантний титул чемпіона світу за версією WBO у травні минулого року, В титульному поєдинку він переміг роздільним рішенням суддів мексиканця Емануеля Наваррете. Відтоді у ринг не виходив.

25-річний Девіс (12-0, 8 KO) у 2024 році провів три зустрічі. Він достроково розібрався з кубинським екс-чемпіоном світу Хосе Педрасою та аргентинцем Густаво Лемосом, а також перебоксував мексиканця Мігеля Мадуено (перемога одностайним рішенням). У поєдинку з Лемосом вирішувалось, хто з суперників вийде на титульний бій проти Берінчика. Девіс не залишив супернику шансів, нокаутувавши його вже в другому раунді.

Обидва боксери підходять до очної зустрічі у статусі непереможених. Прикметно також, що українець та американець свого часу ставали срібними призерами Олімпійських ігор – в Лондоні-2012 і Токіо-2020 відповідно.

В Україні поєдинок Берінчик – Девіс та весь файткард вечора боксу від компанії Top Rank офіційно покаже медіасервіс MEGOGO. Орієнтовний час початку трансляції – 3:00 за Києвом. Головний бій має розпочатися приблизно о 6:00.