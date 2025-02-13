Кто принес бананы? Беринчик услышал обвинения в расизме и столкнулся с агрессией на пресс-конференции (видео)

Вечер бокса состоится в ночь с 14 на 15 февраля в Ньою-Йорке на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден". Украинский боксер будет впервые отстаивать титул, завоеванный в мае прошлого года.

Украинский чемпион в своей речи рассказал о подготовке к поединку и в очередной раз напомнил о войне в Украине.

"Я не представлял, что стану чемпионом мира. Но я тяжело работал эти 25 лет, чтобы оказаться здесь, на "Мэдисон Сквер Гарден". Я уважаю Кейшона. Он молод и перспективен, и считаю, что через год-два он станет чемпионом мира. Я покажу самый яркий бокс, который все любят. Потому что Украина - боксерское государство. К сожалению, сейчас на моей родине идет война: ежедневные обстрелы ракетами и бомбами", - сказал Беринчик.

В отличие от соперника, Дэвис решил сделать шоу. Для начала он обвинил украинца в расизме. Мол команда Беринчика прислала ему в гостиничный номер коробку с бананами и арбузами.

"Хотел бы обратить внимание, что этот парень приехал в Соединенные Штаты и принес в мой номер коробку с бананами и арбузами, где оставил записку. Я думаю, что это по-расистски. Это делает наш бой еще и личным", - возмущался Дэвис.

Беринчик отверг обвинения, отметив, что не владеет английским, поэтому не мог оставить записку.

Затем, уже во время битвы взглядов, Дэвис также не сдерживал себя. Он что-то эмоционально говорил Беринчику и агрессивно жестикулировал. Украинец реагировал на это сдержанно, что еще больше разжигало его соперника. В конце концов американца оттащили от Беринчика.

Бой Беринчик - Дэвис: что известно

36-летний Беринчик (19-0, 9 КО) завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в мае прошлого года, в титульном поединке он победил раздельным решением судей мексиканца Эмануэля Наваррете. С тех пор в ринг не выходил.

25-летний Дэвис (12-0, 8 KO) в 2024 году провел три встречи. Он досрочно разобрался с кубинским экс-чемпионом мира Хосе Педрасой и аргентинцем Густаво Лемосом, а также перебоксировал мексиканца Мигеля Мадуэно (победа единогласным решением). В поединке с Лемосом решалось, кто из соперников выйдет на титульный бой против Беринчика. Дэвис не оставил сопернику шансов, нокаутировав его уже во втором раунде.

Оба боксера подходят к очной встрече в статусе непобежденных. Примечательно также, что украинец и американец в свое время становились серебряными призерами Олимпийских игр - в Лондоне-2012 и Токио-2020 соответственно.

В Украине поединок Беринчик - Дэвис и весь файткард вечера бокса от компании Top Rank официально покажет медиасервис MEGOGO. Ориентировочное время начала трансляции - 3:00 по Киеву. Главный бой должен начаться примерно в 6:00.