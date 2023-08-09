Хто працює собі "на кишеню", як мінімум піде під суд, - Зеленський звернувся до чиновників

Після низки корупційних скандалів із народними депутатами і чиновниками, президент України звернувся до "ділків, які працюють собі на кишені".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського у Facebook.
Гарант конституції зазначив, що наша держава має змінитися і пройти трансформацію. Він підкреслив, що люди, які на державних посадах чи є народними депутатами повинні працювати заради України, а не собі "на кишеню".
"Кожен такий ділок як мінімум піде під суд", - заявив Зеленський.
За останні кілька місяців в Україні сталося чимало скандалів, які пов'язані з народними депутатами. Зокрема, сьогодні, 8 серпня правоохоронці спіймали на отриманні хабаря нардепа від партії "Слуга народу" Анатолія Гунька та двох його спільників.
Також, нещодавно ЗМІ з'ясували, що нардеп Юрій Арістов від "Слуги народу" їздив у відпустку на Мальдіви. Він відпочивав у дорогому п'ятизірковому готелі.
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