Хто працює собі "на кишеню", як мінімум піде під суд, - Зеленський звернувся до чиновників

Гарант конституції зазначив, що наша держава має змінитися і пройти трансформацію. Він підкреслив, що люди, які на державних посадах чи є народними депутатами повинні працювати заради України, а не собі "на кишеню".

"Кожен такий ділок як мінімум піде під суд", - заявив Зеленський.

Скандали з народними депутатами

За останні кілька місяців в Україні сталося чимало скандалів, які пов'язані з народними депутатами. Зокрема, сьогодні, 8 серпня правоохоронці спіймали на отриманні хабаря нардепа від партії "Слуга народу" Анатолія Гунька та двох його спільників.

Також, нещодавно ЗМІ з'ясували, що нардеп Юрій Арістов від "Слуги народу" їздив у відпустку на Мальдіви. Він відпочивав у дорогому п'ятизірковому готелі.