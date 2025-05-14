Хто поїде від Росії? У Стамбулі досі не знають склад делегації на перемовини

За його словами, Туреччина розраховує на участь делегацій із Росії та США в цих переговорах.

"Нині на нас чекає неймовірно інтенсивний дипломатичний рух. Зараз іде неймовірно інтенсивний дипломатичний рух. Дуже багато сторін ведуть переговори одна з одною", - сказав Фідан.

Він зауважив, що наразі остаточної структури зустрічі поки що не визначено. Він висловив оптимізм щодо результатів майбутніх перемовин та нагадав, що Анкара від самого початку війни послідовно виступає за її якнайшвидше завершення.

"Є певні делегації, є делегації, які зараз визначаються. Точний формат ще не визначено. Але, як ви знаєте з самого початку, наша позиція полягає в тому, щоб закінчити цю війну. Як Туреччина, ми хочемо, щоб закінчилася не тільки війна в Україні, а й війна в Газі, війни в Африці, інші війни в нашому регіоні", - заявив міністр.