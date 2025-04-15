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Кто поедет на Олимпиаду-2026: биатлонные сборные Украины объявили списки кандидатов

Вторник 15 апреля 2025 16:29
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Кто поедет на Олимпиаду-2026: биатлонные сборные Украины объявили списки кандидатов Фото: Юлия Джима (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Федерация биатлона Украины объявила составы национальных команд на сезон-2025/26, главным стартом которого будет зимняя Олимпиада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал организации.

Старшим тренером женской команды остался Николай Зоц. Мужскую сборную, как и в предыдущем сезоне будет возглавлять Надежда Белова.

В списки команд А (основные составы) попали 17 биатлонистов: 8 - в женской сборной и 9 - в мужской.

Сборные Украины по биатлону на сезон-2025/26

Женская команда

  • Юлия Джима
  • Кристина Дмитренко
  • Елена Городная
  • Александра Меркушина
  • Анастасия Меркушина
  • Лилия Стеблина
  • Дарья Чалык
  • Валерия Дмитренко

Кто поедет на Олимпиаду-2026: биатлонные сборные Украины объявили списки кандидатов

Мужская команда

  • Дмитрий Пидручный
  • Тарас Лесюк
  • Антон Дудченко
  • Артем Тищенко
  • Виталий Мандзин
  • Богдан Борковский
  • Сергей Супрун
  • Богдан Цымбал
  • Степан Кинаш

Кто поедет на Олимпиаду-2026: биатлонные сборные Украины объявили списки кандидатов

В основной состав женской команды впервые попала Валерия Дмитренко. В то же время в списке нет Ирины Петренко - биатлонистка досрочно закончила прошлый сезон из-за проблем со здоровьем.

У мужчин - сразу три новых биатлониста: Борковский, Супрун и Кинаш. За пределами списка оказался Денис Насыко, который выступал на чемпионате мира-2025 и участвовал в этапах Кубка мира.

Кроме того, двое представителей мужской команды - Пидручный и Лесюк - будут готовиться по индивидуальной программе под руководством словацкого специалиста Юрая Санитры.

Отметим, что по итогам Кубка мира-2024/25 Украина вернула себе квоту в мужских личных гонках на следующий сезон. Теперь и в мужских, и в женских личных гонках КМ наши сборные смогут выставить по пять спортсменов.

Кубок мира-2025/26 начнется этапом в шведском Эстерсунде 29 ноября - 8 декабря. Гонки Олимпиады-2026 запланированы на 8-21 февраля. Они пройдут на трассе в итальянской Антхольц-Антерсельве.

Ранее хоккейная сборная Украины разгромила соперниц на женском чемпионате мира.

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