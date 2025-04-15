Кто поедет на Олимпиаду-2026: биатлонные сборные Украины объявили списки кандидатов
Федерация биатлона Украины объявила составы национальных команд на сезон-2025/26, главным стартом которого будет зимняя Олимпиада.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал организации.
Старшим тренером женской команды остался Николай Зоц. Мужскую сборную, как и в предыдущем сезоне будет возглавлять Надежда Белова.
В списки команд А (основные составы) попали 17 биатлонистов: 8 - в женской сборной и 9 - в мужской.
Сборные Украины по биатлону на сезон-2025/26
Женская команда
- Юлия Джима
- Кристина Дмитренко
- Елена Городная
- Александра Меркушина
- Анастасия Меркушина
- Лилия Стеблина
- Дарья Чалык
- Валерия Дмитренко
Мужская команда
- Дмитрий Пидручный
- Тарас Лесюк
- Антон Дудченко
- Артем Тищенко
- Виталий Мандзин
- Богдан Борковский
- Сергей Супрун
- Богдан Цымбал
- Степан Кинаш
В основной состав женской команды впервые попала Валерия Дмитренко. В то же время в списке нет Ирины Петренко - биатлонистка досрочно закончила прошлый сезон из-за проблем со здоровьем.
У мужчин - сразу три новых биатлониста: Борковский, Супрун и Кинаш. За пределами списка оказался Денис Насыко, который выступал на чемпионате мира-2025 и участвовал в этапах Кубка мира.
Кроме того, двое представителей мужской команды - Пидручный и Лесюк - будут готовиться по индивидуальной программе под руководством словацкого специалиста Юрая Санитры.
Отметим, что по итогам Кубка мира-2024/25 Украина вернула себе квоту в мужских личных гонках на следующий сезон. Теперь и в мужских, и в женских личных гонках КМ наши сборные смогут выставить по пять спортсменов.
Кубок мира-2025/26 начнется этапом в шведском Эстерсунде 29 ноября - 8 декабря. Гонки Олимпиады-2026 запланированы на 8-21 февраля. Они пройдут на трассе в итальянской Антхольц-Антерсельве.
Ранее хоккейная сборная Украины разгромила соперниц на женском чемпионате мира.