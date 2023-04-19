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Хто повинен повідомляти родичам про загибель військового і чому діє саме такий механізм

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Україна, Середа 19 квітня 2023 08:56
Хто повинен повідомляти родичам про загибель військового і чому діє саме такий механізм Фото: заступник міністра оборони Ганна Маляр (facebook.com/ganna.maliar)
Автор: Наталія Гурковська

В Збройних силах України є порядок оповіщення родичів про загибель військовослужбовця. Родичі не повинні дізнаватись про загибель військовослужбовця з Інтернету, або ж від командирів чи побратимів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення заступника міністра оборони Ганни Маляр.

"Правом повідомляти цю інформацію наділені ТЦК та СП. Працівники ТЦК та СП мають досвід та спеціально навчені такими комунікаціями", - розповіла вона.

Маляр додала, що якщо тіло військослужбовця не знайдено, тоді родині повідомляється, що військовослужбовець зник безвісти за певних обставин.

"Такий військовослужбовець в обліку буде зі статусом "безвісти зниклий". А от коли знайдено та ідентифіковано тіло, тоді повідомляється про загибель", - каже заступник міністра..

Вона нагадала, що вже був випадок, коли бачили свідки загибель, але тіло не знайшли. Згодом військовослужбовець виявився живим.

Тому, Маляр звернулась з проханням у публічних комунікаціях про загибель, з поваги до родичів, дотримуватись простих правил:

  • сповіщати публічно після того, як ТЦК СП повідомить родичам про загибель чи зникнення безвісти;
  • повідомляти коректно статус - "загиблий" чи "безвісти зниклий".

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