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Кто должен сообщать родственникам о гибели военного и почему действует именно такой механизм

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Украина, Среда 19 апреля 2023 08:56
Кто должен сообщать родственникам о гибели военного и почему действует именно такой механизм Фото: замминистра обороны Анна Маляр (facebook.com/ganna.maliar)
Автор: Наталия Гурковская

В Вооруженных силах Украины есть порядок оповещения родственников о гибели военнослужащего. Родственники не должны узнавать о гибели военнослужащего из Интернета или от командиров или побратимов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение замминистра обороны Анны Маляр.

"Правом сообщать эту информацию наделены ТЦК СП. Сотрудники ТЦК СП имеют опыт и специально обучены такими коммуникациями", - рассказала она.

Маляр добавила, что если тело военнослужащего не найдено, тогда семье сообщается, что военнослужащий пропал без вести при определенных обстоятельствах.

"Такой военнослужащий в учете будет со статусом "без вести пропавший". А вот когда найдено и идентифицировано тело, тогда сообщается о гибели", - говорит замминистра.

Она напомнила, что уже был случай, когда свидетели видели гибель, но тело военного не нашли. Впоследствии военнослужащий оказался жив.

Поэтому Маляр обратилась с просьбой в публичных коммуникациях о гибели, из уважения к родственникам, соблюдать простые правила:

  • извещать публично после того, как ТЦК СП сообщит родственникам о гибели или пропаже без вести;
  • сообщать корректно статус - "погибший" или "без вести пропавший".

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