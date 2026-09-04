Хто платить за генератор: правила безпечної оренди будинку під час блекаутів

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Принцип оплати: Витратні матеріали та сервіс під час експлуатації оплачує орендар, а підготовку до зими й капремонт техніки – власник.

Терміни оренди: На об'єкти з повною автономністю власники здебільшого вимагають договори від 6 місяців.

Юридичні гарантії: Прозора формула індексації в договорі захищає мешканців від раптового підняття орендної плати посеред зими.

Захист від виселення: У договорі варто чітко прописати відповідальність за дострокове розірвання та статус орендаря в разі продажу нерухомості.

Як ділити витрати з власником

Одним із найважливіших моментів у договорі про оренду автономного будинку, наголошує у коментарі РБК-Україна експерт із заміської нерухомості агенції "D-22" Павло Ребека, є розподіл витрат на обслуговування техніки.

Загалом, за його словами, єдиного універсального правила тут не існує. Тому сторони найчастіше домовляються за логікою: хто користується – той і покриває поточні витрати.

Тобто, пояснює він, якщо орендар активно користується генератором, то всі витрати на заміну мастила, фільтрів та інші планові сервісні роботи лягають на нього. А от щорічний сервіс систем та відновлення зношеного чи зламаного обладнання зазвичай залишається за власником.

Хоча все залежить від конкретних домовленостей, найсправедливішою умовою, зауважує Ребека, є формат, коли власник готує будинок до зими "під ключ", а орендар підтримує цей стан і покриває поточні витратні матеріали під час свого проживання.

Оптимальний термін договорів

Перед зимою, вказує рієлтор та експерт з нерухомості Олександр Бойко, орендодавці зазвичай обережно ставляться до коротких договорів, оскільки їм важливо прогнозувати доходи та уникати простою об’єкта в холодний сезон.

Тому, зазначає рієлтор, для якісних будинків із нормальною автономністю найбільш типовим є термін від шести місяців.

Короткостроковий формат також доступний, додає Бойко, утім він менш вигідний для орендаря, оскільки орендодавці закладають ризик простою та повторного пошуку клієнта.

Юридичний захист "білої" оренди

Для тих, хто планує орендувати житло офіційно та на тривалий термін, адвокат, керуючий адвокатським бюро "Лотиш і партнери" Андрій Лотиш в коментарі РБК-Україна пояснює, що такі юридичні механізми в Україні існують уже сьогодні.

За його словами, реальний захист для орендаря створюється насамперед умовами договору. Зокрема, це: