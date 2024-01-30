Хто не підлягатиме мобілізації в Україні: що пропонує новий законопроект

У новому варіанті закону вказано, що протягом двох років призову на військову службу під час мобілізації не підлягають військовозобов’язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби у запас у зв’язку із закінченням строку військової служби. Однак вони можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.

Також мобілізації не підлягають громадяни, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв’язку із звільненням з полону. Але вони також можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.

Відстрочку у шість місяців отримають громадяни, які були звільнені зі строкової військової служби під час дії воєнного стану.

Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, також не підлягають здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Також ті, хто здобує рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий без урахування спеціальності (фаху), інтерни, докторанти, педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти.

Нагадаємо, сьогодні Кабмін вніс до парламенту оновлений законопроект щодо мобілізації в Україні.

Як писало РБК-Україна, документ, серед іншого, пропонує дозволити мобілізацію правоохоронців. Зокрема, посадовців САП, НАБУ, БЕБ, прокуратури та поліції.

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