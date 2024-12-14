Хто перший суперник: збірна України отримала розклад матчів у відборі до чемпіонату світу-2026

Першу гру "синьо-жовті" проведуть проти переможця чвертьфіналу Ліги націй Франція – Хорватія. Поєдинок розпочнеться о 21:45 5 вересня 2025 року та буде номінально домашньою. Закінчиться груповий етап відбіркового циклу для українців грою проти Ісландії.

Перелік матчів збірної України у кваліфікації ЧС-2026

5 вересня, 21:45, Україна – Франція/Хорватія

9 вересня, 19:00, Азербайджан – Україна

10 жовтня, 21:45, Ісландія – Україна

13 жовтня, 21:45, Україна – Азербайджан

13 листопада, 21:45, Франція/Хорватія – Україна

16 листопада, 19:00, Україна – Ісландія

Суперник команди Сергія Реброва в стартовому поєдинку визначиться в протистоянні Франції та Хорватії у рамках 1/4 фіналу Ліги націй-2024/25. Перший матч пройде 20 березня 2025 року на полі Хорватії, гра-відповідь – 23 березня у Франції.

Відбір на Мундіаль: що відомо

Груповий етап відбору на чемпіонат світу розпочнеться в березні і завершиться в листопаді 2025 року. На Мундіаль кваліфікується відразу 16 європейських збірних через розширення турніру до 48 учасників.

12 переможців відбіркових груп вийдуть на ЧС-2026 напряму. Ще 12 команд, які посядуть другі місця – потраплять до плей-офф. Також у цьому міні-турнірі зможуть зіграти 4 команди, що мають найвищий рейтинг за виступи в Лізі націй-2024/25. Стикові міні-турніри відбудуться 26-31 березня 2026 року і складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів. 16 учасників розіб’ють на чотири шляхи плей-офф, переможці яких отримають путівки на мундіаль.

ЧС-2026 пройде з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Він стане першим в історії, у фінальній частині якого візьмуть участь 48 збірних.