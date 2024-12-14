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Хто перший суперник: збірна України отримала розклад матчів у відборі до чемпіонату світу-2026

Фото: Перший суперник "синьо-жовтих" ще невідомий (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Збірна України з Футболу розпочне кваліфікацію до Мундіалю-2026 5 вересня наступного року домашній поєдинком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Першу гру "синьо-жовті" проведуть проти переможця чвертьфіналу Ліги націй Франція – Хорватія. Поєдинок розпочнеться о 21:45 5 вересня 2025 року та буде номінально домашньою. Закінчиться груповий етап відбіркового циклу для українців грою проти Ісландії.

Перелік матчів збірної України у кваліфікації ЧС-2026

  • 5 вересня, 21:45, Україна – Франція/Хорватія
  • 9 вересня, 19:00, Азербайджан – Україна
  • 10 жовтня, 21:45, Ісландія – Україна
  • 13 жовтня,  21:45, Україна – Азербайджан
  • 13 листопада, 21:45, Франція/Хорватія – Україна
  • 16 листопада, 19:00, Україна – Ісландія

Суперник команди Сергія Реброва в стартовому поєдинку визначиться в протистоянні Франції та Хорватії у рамках 1/4 фіналу Ліги націй-2024/25. Перший матч пройде 20 березня 2025 року на полі Хорватії, гра-відповідь – 23 березня у Франції.

Відбір на Мундіаль: що відомо

Груповий етап відбору на чемпіонат світу розпочнеться в березні і завершиться в листопаді 2025 року. На Мундіаль кваліфікується відразу 16 європейських збірних через розширення турніру до 48 учасників.

12 переможців відбіркових груп вийдуть на ЧС-2026 напряму. Ще 12 команд, які посядуть другі місця –  потраплять до плей-офф. Також у цьому міні-турнірі зможуть зіграти 4 команди, що мають найвищий рейтинг за виступи в Лізі націй-2024/25. Стикові міні-турніри відбудуться 26-31 березня 2026 року і складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів. 16 учасників розіб’ють на чотири шляхи плей-офф, переможці яких отримають путівки на мундіаль.

ЧС-2026 пройде з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Він стане першим в історії, у фінальній частині якого візьмуть участь 48 збірних.

Раніше представили повний розклад матчів УПЛ у останньому турі 2024 року.

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