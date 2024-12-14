Кто первый соперник: сборная Украины получила расписание матчей в отборе к чемпионату мира-2026

Первую игру "сине-желтые" проведут против победителя четвертьфинала Лиги наций Франция - Хорватия. Поединок начнется в 21:45 5 сентября 2025 года и будет номинально домашним. Закончится групповой этап отборочного цикла для украинцев игрой против Исландии.

Перечень матчей сборной Украины в квалификации ЧМ-2026

5 сентября, 21:45, Украина - Франция/Хорватия

9 сентября, 19:00, Азербайджан - Украина

10 октября, 21:45, Исландия - Украина

13 октября, 21:45, Украина - Азербайджан

13 ноября, 21:45, Франция/Хорватия - Украина

16 ноября, 19:00, Украина - Исландия

Соперник команды Сергея Реброва в стартовом поединке определится в противостоянии Франции и Хорватии в рамках 1/4 финала Лиги наций-2024/25. Первый матч пройдет 20 марта 2025 года на поле Хорватии, ответная игра - 23 марта во Франции.

Отбор на Мундиаль: что известно

Групповой этап отбора на чемпионат мира начнется в марте и завершится в ноябре 2025 года. На Мундиаль квалифицируется сразу 16 европейских сборных из-за расширения турнира до 48 участников.

12 победителей отборочных групп выйдут на ЧМ-2026 напрямую. Еще 12 команд, которые займут вторые места - попадут в плей-офф. Также в этом мини-турнире смогут сыграть 4 команды, имеющие наивысший рейтинг по выступлениям в Лиге наций-2024/25. Стыковые мини-турниры состоятся 26-31 марта 2026 года и будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов. 16 участников разобьют на четыре пути плей-офф, победители которых получат путевки на мундиаль.

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Он станет первым в истории, в финальной части которого примут участие 48 сборных.