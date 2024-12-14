Кто первый соперник: сборная Украины получила расписание матчей в отборе к чемпионату мира-2026

Сборная Украины по футболу начнет квалификацию к Мундиалю-2026 5 сентября следующего года домашним поединком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
Первую игру "сине-желтые" проведут против победителя четвертьфинала Лиги наций Франция - Хорватия. Поединок начнется в 21:45 5 сентября 2025 года и будет номинально домашним. Закончится групповой этап отборочного цикла для украинцев игрой против Исландии.
Перечень матчей сборной Украины в квалификации ЧМ-2026
Соперник команды Сергея Реброва в стартовом поединке определится в противостоянии Франции и Хорватии в рамках 1/4 финала Лиги наций-2024/25. Первый матч пройдет 20 марта 2025 года на поле Хорватии, ответная игра - 23 марта во Франции.
Групповой этап отбора на чемпионат мира начнется в марте и завершится в ноябре 2025 года. На Мундиаль квалифицируется сразу 16 европейских сборных из-за расширения турнира до 48 участников.
12 победителей отборочных групп выйдут на ЧМ-2026 напрямую. Еще 12 команд, которые займут вторые места - попадут в плей-офф. Также в этом мини-турнире смогут сыграть 4 команды, имеющие наивысший рейтинг по выступлениям в Лиге наций-2024/25. Стыковые мини-турниры состоятся 26-31 марта 2026 года и будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов. 16 участников разобьют на четыре пути плей-офф, победители которых получат путевки на мундиаль.
ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Он станет первым в истории, в финальной части которого примут участие 48 сборных.
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