Хто перевіряє військово-облікові документи та що буде за відмову від повістки: роз'яснення

"Звертаю увагу на можливі зміни у законодавстві, тому для ухвалення рішень рекомендую звертатися до актуальної редакції нормативно-правових актів", - зазначив Лубинець.

Перевірка військово-облікових документів

Перевірка документів у чоловіків віком від 18 до 60 років може проводитись:

у прикордонній смузі, прикордонному районі та на пунктах пропуску через кордон - представниками органів охорони державного кордону або структурних підрозділів Держприкордонслужби

за місцем проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, місцях масового скупчення людей та на блокпостах - уповноваженими представниками ТЦК або поліцейськими

Фото: роз'яснення процедури перевірки документів (t.me/dmytro_lubinetzs)

Порядок перевірки

Представник ТЦК, поліцейський або інша уповноважена особа повинні назвати свої ПІБ, посаду та пред'явити службове посвідчення, уповноваженого на вручення повісток разом із документом, що посвідчує особу.

Фото: роз'яснення процедури перевірки документів (t.me/dmytro_lubinetzs)

Уповноважений представник запитує у громадянина військово-обліковий документ разом із документом, що засвідчує особу.

Процес пред'явлення та перевірки документів проводиться із застосуванням фото- та відеофіксації.

Фото: роз'яснення процедури перевірки документів (t.me/dmytro_lubinetzs)

Під час звірки даних перевіряється належність громадянина до військового обов'язку, звіряються персональні дані, дані військово-облікового документа з даними у реєстрі "Оберіг".

Якщо громадянин порушує правила військового обліку, старший групи оповіщення пропонує пройти до ТЦК взяття на військовий облік, медогляду, уточнення персональних даних та даних військово-облікового документа.

З цією метою громадянину оформляють та вручають повістку.

Що буде за відмову від повістки

У разі відмови від отримання повістки уповноважений представник складає акт відмови, який підписується як мінімум двома членами групи оповіщення. Акт зачитують громадянину та подають керівнику ТЦК.

Фото: роз'яснення процедури перевірки документів (t.me/dmytro_lubinetzs)

У разі відмови пройти до ТЦК, поліцейський із групи оповіщення проводить адміністративне затримання та доставляє громадянина до найближчого ТЦК (на підставі статей 261 та 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Особливості перевірки

Використання технічних пристроїв та засобів фото- та відеофіксації визначається Міноборони для представників ТЦК та МВС для поліцейських.

Військово-обліковий документ, виданий до 18 травня 2024 року, є дійсним і не вимагає обов'язкової заміни у разі затвердження нової форми військово-облікового документа.

Фото: роз'яснення процедури перевірки документів (t.me/dmytro_lubinetzs)

Чоловіки у віці 18-60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу представників ТЦК або поліцейського, а також представника Держприкордонслужби у прикордонній смузі, прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.