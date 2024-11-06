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Хто перемагає в "хитких" штатах: попередні результати виборів в США

Фото: Дональд Трамп і Камала Гарріс (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Дональд Трамп перемагає у більшості так званих "хитких" штатів на виборах президента США. Такими є попередні результати підрахунку голосів.

РБК-Україна публікує попередні результати голосування у семи "хитких штатах".

Як свідчить попередній підрахунок голосів, кандидат від республіканців лідирує у шести з семи так званих "хитких" штатів. Віце-президент Камала Гарріс може розраховувати на перемогу в Неваді, але там ще не почали рахувати голоси.

Попередні результати по штатах

Аризона

Трампа підтримують 49,6%, за Гарріс проголосували 49,6%. Пораховано вже 50% голосів.

Оновлено 6:35. У Трампа 49,7%, у Гарріс - 49,5%. Пораховано все ще 50% голосів.

Джорджія

Трампа підтримують 51,3%, за Гарріс проголосували 48%. Пораховано вже 88% голосів.

Оновлено 6:35. Після підрахунку 91% голосів, лідирує Трамп з результатом 51%. У Гарріс - 48,3%.

Мічиган

Трампа підтримують 49,6%, за Гарріс проголосували 48,6%. Пораховано вже 24% голосів.

Оновлено 6:35. Після підрахунку 36% голосів, лідирує Трамп з результатом 51,4%. У Гарріс - 46,9%.

Вісконсин

Трампа підтримують 49,8%, за Гарріс проголосували 48,7%. Пораховано вже 56% голосів.

Оновлено 6:35. Після підрахунку 68% голосів, лідирує Трамп з результатом 51%. У Гарріс - 46,6%

Пенсильванія 

Трампа підтримують 50,9%, за Гарріс проголосували 48,2%.Пораховано вже 60% голосів.

Оновлено 6:35. Після підрахунку 77% голосів, лідирує Трамп з результатом 51,3%. У Гарріс - 47,8%

Північна Кароліна

Трампа підтримують 50,7%, за Гарріс проголосували 48,2%.Пораховано вже 84% голосів.

Оновлено. Станом на 6:25 штат Північна Кароліна за Трампом. Це перших "хиткий" штат, де переміг Трамп (50,8%).

Невада

Виборчі дільниці вже закрились у Неваді, але підрахунок голосів ще не стартував.

Що таке "хиткі" штати

У більшості американських штатів результат президентських виборів є очікуваним, оскільки у певних з них завжди більшість підтримує кандидатів від демократів, в інших - республіканців. Але є такі, де електоральні симпатії змінюються з року в рік. Їх і називають "хиткими".

Як правило, саме від результату голосування в цих штатах залежить те, хто переможе на виборах. Цього року "хиткими" стали Вісконсин, Пенсильванія, Мічиган, Джорджія, Невада, Північна Кароліна та Аризона.

Найбільш важливим для кандидатів є Пенсильванія з 19 голосами виборників. Для перемоги на виборах кандидатам потрібно 270 голосів. Далі йдуть Мічиган та Джорджія - по 16, Північна Кароліна - 15, Аризона - 11, Вісконсин - 10 та Невада - 6.

Нагадаємо, за результатами екзит-полів Edison Research, у більшості "хитких" штатів перемогу здобувала Гарріс. А результати національного опитування віддавали 48% підтримки Гарріс, і 44% - Трампу.

Слідкуйте за результатами американського голосування разом з РБК-Україна за посиланням.

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Дональд ТрампКамала ГаррісВибори в США