Хто перемагає в "хитких" штатах: попередні результати виборів в США

Дональд Трамп перемагає у більшості так званих "хитких" штатів на виборах президента США. Такими є попередні результати підрахунку голосів.
РБК-Україна публікує попередні результати голосування у семи "хитких штатах".
Як свідчить попередній підрахунок голосів, кандидат від республіканців лідирує у шести з семи так званих "хитких" штатів. Віце-президент Камала Гарріс може розраховувати на перемогу в Неваді, але там ще не почали рахувати голоси.
Трампа підтримують 49,6%, за Гарріс проголосували 49,6%. Пораховано вже 50% голосів.
Оновлено 6:35. У Трампа 49,7%, у Гарріс - 49,5%. Пораховано все ще 50% голосів.
Трампа підтримують 51,3%, за Гарріс проголосували 48%. Пораховано вже 88% голосів.
Оновлено 6:35. Після підрахунку 91% голосів, лідирує Трамп з результатом 51%. У Гарріс - 48,3%.
Трампа підтримують 49,6%, за Гарріс проголосували 48,6%. Пораховано вже 24% голосів.
Оновлено 6:35. Після підрахунку 36% голосів, лідирує Трамп з результатом 51,4%. У Гарріс - 46,9%.
Трампа підтримують 49,8%, за Гарріс проголосували 48,7%. Пораховано вже 56% голосів.
Оновлено 6:35. Після підрахунку 68% голосів, лідирує Трамп з результатом 51%. У Гарріс - 46,6%
Трампа підтримують 50,9%, за Гарріс проголосували 48,2%.Пораховано вже 60% голосів.
Оновлено 6:35. Після підрахунку 77% голосів, лідирує Трамп з результатом 51,3%. У Гарріс - 47,8%
Трампа підтримують 50,7%, за Гарріс проголосували 48,2%.Пораховано вже 84% голосів.
Оновлено. Станом на 6:25 штат Північна Кароліна за Трампом. Це перших "хиткий" штат, де переміг Трамп (50,8%).
Виборчі дільниці вже закрились у Неваді, але підрахунок голосів ще не стартував.
У більшості американських штатів результат президентських виборів є очікуваним, оскільки у певних з них завжди більшість підтримує кандидатів від демократів, в інших - республіканців. Але є такі, де електоральні симпатії змінюються з року в рік. Їх і називають "хиткими".
Як правило, саме від результату голосування в цих штатах залежить те, хто переможе на виборах. Цього року "хиткими" стали Вісконсин, Пенсильванія, Мічиган, Джорджія, Невада, Північна Кароліна та Аризона.
Найбільш важливим для кандидатів є Пенсильванія з 19 голосами виборників. Для перемоги на виборах кандидатам потрібно 270 голосів. Далі йдуть Мічиган та Джорджія - по 16, Північна Кароліна - 15, Аризона - 11, Вісконсин - 10 та Невада - 6.
Нагадаємо, за результатами екзит-полів Edison Research, у більшості "хитких" штатів перемогу здобувала Гарріс. А результати національного опитування віддавали 48% підтримки Гарріс, і 44% - Трампу.
Слідкуйте за результатами американського голосування разом з РБК-Україна за посиланням.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.