Хто навів росіян на місце збору військових на Дніпропетровщині: що каже Сирський

Ведуча Алла Мазур розповіла, що Сирський висловив щирі співчуття родинам загиблих військових та поінформував, що ведеться серйозне внутрішнє розслідування. Його проводять паралельно зі слідством Держбюро розслідувань.

Також головнокомандувач ЗСУ пояснив, що проблема не лише в тому, що було порушено заборону на проведення урочистостей у прифронтових районах.

"Знову був груповий чат у соцмережах, і це — ігнорування базових норм безпеки. Саме зламавши мережі, найімовірніше, росіяни дізналися про зібрання", - зазначив Сирський.

Він додав, що цю трагедію вже обговорили з командирами корпусів і, висловив сподівання, що ухвалені дисциплінарні рішення зведуть до нуля ризики повторення таких ситуацій.