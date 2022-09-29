Хто наказав окупантам захопити Маріуполь та штурмувати "Азовсталь": СБУ назвала ім'я генерала РФ

Служба безпеки ідентифікувала російського генерала, який наказав захопити Маріуполь і штурмувати "Азовсталь". Ним є командир 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу РФ генерал-лейтенант Андрій Мордвічев.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Фото: генерал РФ, який наказ наказав захопити Маріуполь і штурмувати "Азовсталь" (СБУ)

Як встановило слідство, з лютого 2022 року він керував захопленням територій Донецької області, і особисто брав участь у бойових діях проти Збройних сил України. До його підпорядкування входять: "1-й армійський корпус народної міліції", ряд окремих мотострілецьких бригад незаконних збройних формувань "ДНР", батальйони танковий та "Сомалі", розвідбатальйон "Спарта" та підрозділи ПВК "Вагнер".

"Мордвічев конкретно здійснював військове планування, координацію та управління цими окупаційними підрозділами у бойових діях", - розповіли у СБУ.

Там зазначають, що саме він наказав захопити Маріупольський район, де за його вказівками війська Росії руйнували цивільну та критичну інфраструктуру, а також вбивали мирних жителів.

"Знаходячись на території окупованої частини Маріуполя, Мордвічев провів нараду з Кадировим, затвердивши план остаточного захоплення міста, блокування і подальшого штурму "Азовсталі" з безжальним вбивством українців, що залишилися всередині", - йдеться в повідомленні Служби безпеки.

За його безпосереднього керівництва та контролю окупаційні війська чинили звірства проти військовослужбовців ЗСУ та цивільного населення, додали у спецслужбі.

Наразі російському генералу повідомлено про підозру за трьома статтями КК України: