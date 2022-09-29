Кто приказал оккупантам захватить Мариуполь и штурмовать "Азовсталь": СБУ назвала имя генерала РФ

Служба безопасности идентифицировала российского генерала, который отдал приказ захватить Мариуполь и штурмовать "Азовсталь". Им является командир 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа РФ генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Фото: генерал РФ, отдавший приказ захватить Мариуполь и штурмовать "Азовсталь" (СБУ)

Как установило следствие, с февраля 2022 он руководил захватом территорий Донецкой области, и лично участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил Украины. В его подчинение входят: "1-й армейский корпус народной милиции", ряд отдельных мотострелковых бригад незаконных вооруженных формирований "ДНР", батальоны танковый и "Сомали", разведбатальон "Спарта" и подразделения ЧВК "Вагнер".

"Мордвичев конкретно осуществлял военное планирование, координацию и управление этими оккупационными подразделениями в боевых действиях", - рассказали в СБУ.

Там отмечают, что именно он отдал приказ захватить Мариупольский район, где по его указаниям войска России разрушали гражданскую и критическую инфраструктуру, а также убивали мирных жителей.

"Находясь на территории оккупированной части Мариуполя, Мордвичев провел совещание с Кадыровым, утвердив план окончательного захвата города, блокировки и последующего штурма "Азовстали" с безжалостным убийством оставшихся внутри украинцев", - говорится в сообщении Службы безопасности.

При его непосредственном руководстве и контроле оккупационные войска совершали зверства против военнослужащих ВСУ и гражданского населения, добавили в спецслужбе.

Сейчас российскому генералу сообщено о подозрении по трем статьям УК Украины: