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Кто приказал оккупантам захватить Мариуполь и штурмовать "Азовсталь": СБУ назвала имя генерала РФ

Новина українською →
Киев, Четверг 29 сентября 2022 10:52
Кто приказал оккупантам захватить Мариуполь и штурмовать "Азовсталь": СБУ назвала имя генерала РФ Фото: СБУ назвала имя генерала РФ, приказавшего захватить Мариуполь и штурмовать "Азовсталь" (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безопасности идентифицировала российского генерала, который отдал приказ захватить Мариуполь и штурмовать "Азовсталь". Им является командир 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа РФ генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Кто приказал оккупантам захватить Мариуполь и штурмовать &quot;Азовсталь&quot;: СБУ назвала имя генерала РФ

Фото: генерал РФ, отдавший приказ захватить Мариуполь и штурмовать "Азовсталь" (СБУ)

Как установило следствие, с февраля 2022 он руководил захватом территорий Донецкой области, и лично участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил Украины. В его подчинение входят: "1-й армейский корпус народной милиции", ряд отдельных мотострелковых бригад незаконных вооруженных формирований "ДНР", батальоны танковый и "Сомали", разведбатальон "Спарта" и подразделения ЧВК "Вагнер".

"Мордвичев конкретно осуществлял военное планирование, координацию и управление этими оккупационными подразделениями в боевых действиях", - рассказали в СБУ.

Там отмечают, что именно он отдал приказ захватить Мариупольский район, где по его указаниям войска России разрушали гражданскую и критическую инфраструктуру, а также убивали мирных жителей.

"Находясь на территории оккупированной части Мариуполя, Мордвичев провел совещание с Кадыровым, утвердив план окончательного захвата города, блокировки и последующего штурма "Азовстали" с безжалостным убийством оставшихся внутри украинцев", - говорится в сообщении Службы безопасности.

При его непосредственном руководстве и контроле оккупационные войска совершали зверства против военнослужащих ВСУ и гражданского населения, добавили в спецслужбе.

Сейчас российскому генералу сообщено о подозрении по трем статьям УК Украины:

  • ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, если они привели к гибели людей и другим тяжким последствиям);
  • ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий);
  • ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору).

Напомним, ранее прокуратура сообщила о подозрении пятерым военным РФ, которые в феврале расстреляли десяток автомобилей с гражданскими в Гостомеле (Киевская область).

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Служба безопасности Украины Мариуполь
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