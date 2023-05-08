ua ru
Пн, 08 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кто может стоять за атакой дронов на Кремль: ответ ГУР

Новина українською →
Москва, Понедельник 08 мая 2023 09:04
Кто может стоять за атакой дронов на Кремль: ответ ГУР Фото: представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Атака беспилотников на Кремль свидетельствует о внутрироссийском противостоянии. Версий может быть несколько - от активности местных сил сопротивления до разборок между башнями Кремля.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"Есть официальная позиция Украины, официальных должностных лиц: нет, не причастны и в этом нет нужды. Потому что меры украинских сил безопасности и обороны направлены на деоккупацию, освобождение украинских территорий и на обезвреживание военных объектов противника", - сказал он.

По его словам, подобная операция нуждалась бы в серьезном планировании и использовании серьезных ресурсов, поэтому тратить силы, "чтобы провести какую-то серьезную информационно-пропагандистскую акцию, потому что ничем больше она не является - наверное, это было бы странным".

"Точно это событие нельзя трактовать как покушение на Путина, как это представила российская пропаганда очень быстро и очень оперативно", - добавил Юсов.

Представитель разведки отметил, что это могли быть разные сценарии - от активности местных сил сопротивления до разборок между башнями Кремля.

"Потому что в любом случае, если это трактовать как внутрироссийское противостояние (а таково оно и есть), то это такое событие, которое работает на делегитимизацию режима Путина и показывает, что он не контролирует ситуацию", - сказал он.

Юсов не стал исключать версию Института изучения войны, что это могла быть провокация Кремля перед следующей волной мобилизации. "Это вероятно. Но когда мы говорим о Кремле, нужно помнить, что у него есть разные "башни" и в них живут разные люди, часто с разными, а иногда даже с противоположными интересами. Поэтому обитатели определенных "башен" вполне могли быть к этому причастными", - добавил он.

Напомним, два беспилотника атаковали Кремль в ночь на 4 мая.

После этого президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не совершала никаких подобных "атак", поскольку страна использует оружие только для защиты своей территории.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кремль дрони
NEWS
В Киеве упали обломки беспилотников, есть пострадавшие
В Киеве упали обломки беспилотников, есть пострадавшие
DAILY
Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне