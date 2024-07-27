Хто може стати кандидатом у віце-президенти Гарріс: Bloomberg дізнався "шорт-лист"

Як пише видання, Гарріс розглядає широке коло кандидатом на посаду віце-президента США від демократів. Проте люди, знайомі з процесом, кажуть, що короткий список претендентів вже сформований.

Він включає трьох обраних посадових осіб, які користуються популярністю по всій країні. До списку увійшли:

сенатор штату Арізона Марк Келлі;

губернатор Пенсільванії Джош Шапіро;

губернатор Мінесоти Тім Уолц.

У той же час, представник кампанії Харріс Кевін Муньос повідомив, що віце-президент уже дала вказівку своїй команді розпочати процес перевірки потенційних кандидатів на посаду віце-президента.

Очікується, що Харріс зробить вибір до 7 серпня, щоб відповідати плану партії щодо фактичного висування списку кандидатів до цієї дати.