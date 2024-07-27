Хто може стати кандидатом у віце-президенти Гарріс: Bloomberg дізнався "шорт-лист"

Віце-президент США Камала Гарріс зосередилася на трьох претендентах, хто потенційно може стати кандидатом у віце-президенти США від Демократичної партії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як пише видання, Гарріс розглядає широке коло кандидатом на посаду віце-президента США від демократів. Проте люди, знайомі з процесом, кажуть, що короткий список претендентів вже сформований.
Він включає трьох обраних посадових осіб, які користуються популярністю по всій країні. До списку увійшли:
У той же час, представник кампанії Харріс Кевін Муньос повідомив, що віце-президент уже дала вказівку своїй команді розпочати процес перевірки потенційних кандидатів на посаду віце-президента.
Очікується, що Харріс зробить вибір до 7 серпня, щоб відповідати плану партії щодо фактичного висування списку кандидатів до цієї дати.
Зазначимо, що вибори президента США відбудуться 5 листопада цього року. Чинний президент Джо Байден у зв'язку з невдалим виступом на дебатах проти кандидата від республіканців Дональда Трампа, а також тиском з боку демократів, ухвалив рішення вийти з виборчих перегонів.
Замість себе кандидатом на посаду президента він запропонував віцепрезидента США Камалу Гарріс. За першу добу після звісток про заяву Гарріс про рішення йти на вибори, вона зібрала на свою кампанію 81 млн доларів пожертвувань, що є абсолютним рекордом.
Згідно з опитуванням The New York Times, розрив між Трампом і Гарріс становить 1%. За Трампа готові віддати голос 48% потенційних виборців, за Гарріс - 47%.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.