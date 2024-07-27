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Кто может стать кандидатом в вице-президенты Харрис: Bloomberg узнал "шорт-лист"

Фото: вице-президент США Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вице-президент США Камала Харрис сосредоточилась на трех претендентах, кто потенциально может стать кандидатом в вице-президенты США от Демократической партии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет издание, Харрис рассматривает широкий круг кандидатом на пост вице-президента США от демократов. Однако люди, знакомые с процессом, говорят, что короткий список претендентов уже сформирован.

Он включает трех избранных должностных лиц, которые пользуются популярностью по всей стране. В список вошли:

  • сенатор штата Аризона Марк Келли;
  • губернатор Пенсильвании Джош Шапиро;
  • губернатор Минессоты Тим Уолц.

В то же время, представитель кампании Харрис Кевин Муньос сообщил, что вице-президент уже дала указание своей команде начать процесс проверки потенциальных кандидатов на пост вице-президента.

Ожидается, что Харрис сделает выбор к 7 августа, чтобы соответствовать плану партии по фактическому выдвижению списка кандидатов к этой дате.

Выход Байдена и шансы Харрис

Отметим, что выборы президента США состоятся 5 ноября этого года. Действующий президент Джо Байден связи с неудачным выступлением на дебатах против кандидата от республиканцев Дональда Трампа, а также давлению со стороны демократов, принял решение выйти из избирательной гонки.

Вместо себя кандидатом на пост президента он предложил вице-президента США Камалу Харрис. За первые сутки после известий и заявлении Харрис о решении идти на выборы, она собрала на свою кампанию 81 млн долларов пожертвований, что является абсолютным рекордом.

Согласно опросу The New York Times, разрыв между Трампом и Харрис составляет 1%. За Трампа готовы отдать голос 48% потенциальных избирателей, за Харрис - 47%.

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