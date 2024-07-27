Кто может стать кандидатом в вице-президенты Харрис: Bloomberg узнал "шорт-лист"

Как пишет издание, Харрис рассматривает широкий круг кандидатом на пост вице-президента США от демократов. Однако люди, знакомые с процессом, говорят, что короткий список претендентов уже сформирован.

Он включает трех избранных должностных лиц, которые пользуются популярностью по всей стране. В список вошли:

сенатор штата Аризона Марк Келли;

губернатор Пенсильвании Джош Шапиро;

губернатор Минессоты Тим Уолц.

В то же время, представитель кампании Харрис Кевин Муньос сообщил, что вице-президент уже дала указание своей команде начать процесс проверки потенциальных кандидатов на пост вице-президента.

Ожидается, что Харрис сделает выбор к 7 августа, чтобы соответствовать плану партии по фактическому выдвижению списка кандидатов к этой дате.