Хто може подати заяву на пільги замість ветерана: пояснення Пенсійного фонду

Заяву на призначення пільг замість учасника бойових дій можуть подати члени його родини. За експериментальним проектом, процедура звернення тепер спрощена.
Хто може подати заяву на призначення пільг замість ветерана, РБК-Україна розповідає з посиланням на Пенсійний фонд України.
Хто може подати заяву на пільги замість ветерана
В Україні триває експериментальний проект зі спрощення процедури звернення за пільгою на оплату житлово-комунальних послуг. Замість двох окремих заяв можна подати одну – про взяття на облік та про надання пільг.
Замість ветерана подати заяву на призначення пільг можуть члени його родини. Зокрема:
чоловік або дружина;
непрацездатні батьки;
неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства II групи;
людина, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за нею, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі.
Подати заяву та документи можна одним зі способів:
особисто – через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;
поштою – на адресу органу Пенсійного фонду України;
онлайн – через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" або через портал "Дія".
Фото: Подати заяву замість ветерана може дружина (gettyimages.com)
Як ветерану війни подати спрощену заяву на пільги
У спрощеній заяві ветеран війни має зазначити менше інформації, бо дані збираються через взаємодію між державними реєстрами.
Щоб подати заяву через сайт, потрібно:
зайти на вебпортал Фонду та авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису;
в особистому кабінеті у розділі "Комунікації з ПФУ" обрати опцію "Заява на житлову субсидію чи пільгу";
ознайомитись з інформацією у вікні, що відкрилося, та натиснути кнопку "Продовжити";
у полі, що відкриється, обрати опцію "Заява про взяття на облік ветерана війни й надання йому пільг за експериментальним проектом";
заповнити форму, що з’явиться на екрані: вказати особу, що подає заяву, надати загальну інформацію про пільговика (паспортні та адресні дані), додати дані документів про пільги, інформацію про банківські реквізити;
за допомогою опції "Додати файл" можна за бажанням та за наявності додати скановані копії документів, які можуть впливати на пільгу. Тоді слід надати згоду на передачу та обробку персональних даних, поставивши відповідну позначку, і натиснути "Сформувати заяву";
після перевірки даних заяви натиснути кнопку "Підписати та відправити в ПФУ"
результат розгляду заяви відображатиметься у розділі "Мої звернення" - "Статус звернення".