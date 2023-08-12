Хто може отримати субсидію та як вона нараховується: роз'яснення Мінсоцполітики

"Якщо сума усіх платіжок (в межах встановлених соціальних нормативів споживання послуг) вища за обов’язковий платіж, потенційно можна отримати субсидію", - йдеться в повідомленні.

Водночас крім матеріального ще буде додатково проаналізовано майновий стан (наявність кількох квартир, дороговартісних автомобілів, депозитів тощо), нагадали в міністерстві.

Зміни у субсидіях

Додатково цього літа уряд спростив критерії отримання субсидії для багатодітних, прийомних сімей, сімей, де є особи з інвалідністю.

При цьому в сукупному доході домогосподарств не враховуватимуться доходи членів сімей, які перебувають за кордоном понад 60 днів.

Також для українців, житло яких знаходиться в зоні активних бойових дій чи під окупацією, механізм централізованого нарахування та виплат житлових субсидій й пільг на оплату комуналки подовжено на рік, розповіли в Мінсоцполітики.

Приклад розрахунку

Як розрахувати розмір обов’язкового платежу та субсидії, наведено, на прикладі сім’ї, що складається з 4-х осіб (чоловік, дружини та двоє дітей).

Для розрахунку:

розмір плати за житлово-комунальні послуги, виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами - 3500 грн

чоловік та дружина працюють, їх місячний дохід - 15 000 грн

базовий коефіцієнт - 2

базова норма плати за послуги - 15

прожитковий мінімум з 1.01.2023р. - 2589 грн.

Субсидії на опалювальний сезон

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що субсидії на опалювальний сезон "обов'язково будуть", оскільки це пріоритетна допомога.

"Зараз повністю цифровізуємо цю послугу. З грудня таку допомогу можна буде оформити в "Дії" в один клік", - сказала вона.

Жолнович нагадала, що Кабінет міністрів з 1 червня підвищив тариф на електроенергію для населення, що викличе зростання кількості заяв на субсидію.