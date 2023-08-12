Кто может получить субсидию и как она начисляется: разъяснение Минсоцполитики

Получить жилищную субсидию могут семьи, в которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа. Этот платеж исчисляется индивидуально, по единой формуле, и зависит исключительно от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства на одного человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
"Если сумма всех платежек (в пределах установленных социальных нормативов потребления услуг) выше обязательного платежа, потенциально можно получить субсидию", - говорится в сообщении.
В то же время, кроме материального, еще будет дополнительно проанализировано имущественное положение (наличие нескольких квартир, дорогостоящих автомобилей, депозитов и т.п.), напомнили в министерстве.
Дополнительно этим летом правительство упростило критерии получения субсидии для многодетных, приемных семей, семей, где есть лица с инвалидностью.
При этом в совокупном доходе домохозяйств не будут учитываться доходы членов семей, находящихся за границей более 60 дней.
Также для украинцев, жилье которых находится в зоне активных боевых действий или под оккупацией, механизм централизованного начисления и выплаты жилищных субсидий и льгот на оплату коммуналки продлен на год, рассказали в Минсоцполитики.
Как рассчитать размер обязательного платежа и субсидии, приведено на примере семьи, состоящей из 4-х человек (супруг, жены и двое детей).
Для расчета:
Министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что субсидии на отопительный сезон "обязательно будут", поскольку это приоритетная помощь.
"Сейчас полностью цифровизируем эту услугу. С декабря такую помощь можно будет оформить в Действии в один клик", - сказала она.
Жолнович напомнила, что Кабинет министров с 1 июня повысил тариф на электроэнергию для населения, что вызовет рост заявлений на субсидию.