Хто може отримати безкоштовні стоматологічні послуги в Україні: відповідь МОЗ

Українські військовослужбовці та ветерани мають можливість безкоштовно отримати стоматологічні послуги у 332 медичних закладах по всій країні у межах пілотного проєкту Міністерства охорони здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.
Проєкт "Зубопротезування для захисників" стартував у квітні 2024 року.
Повідомляється, що вже понад 7 000 осіб скористалися послугами лікування зубів та зубопротезування.
У МОЗ додали, що за останні 7 місяців на оплату цих послуг було виділено близько 42 млн грн, і ще 750 млн грн заплановано в державному бюджеті на 2025 рік.
Таким чином, пропонується безкоштовне надання двох послуг: зубопротезування (група послуг №1) та зуболікування (група послуг №2).
Міністерство звернуло увагу на те, що гранична вартість послуг зі зубопротезування не може перевищувати 14 984 грн, зі зуболікування - 24 952 грн.
Завдяки проєкту, можуть отримати комплексну стоматологічну допомогу:
Зазначається, що для отримання послуг необхідно надати оригінали наступних документів:
У МОЗ пояснили, що ця ініціатива має на меті забезпечити підтримку та комфортне життя українських захисників.
Відомо, що наразі проєкт діє у 23 областях, найактивніше представлений у Полтавській, Харківській та Тернопільській областях.
Раніше Мінсоцполітики спростило доступ до реабілітації ветеранів та військовослужбовців.
Нагадаємо, що в Україні з'явився перший центр реінтеграції для звільнених з російського полону українських військових.
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