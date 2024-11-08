Кто может получить бесплатные стоматологические услуги в Украине: ответ Минздрава

Проект "Зубопротезирование для защитников" стартовал в апреле 2024 года.

Сообщается, что уже более 7 000 человек воспользовались услугами лечения зубов и зубопротезирования.

В Минздраве добавили, что за последние 7 месяцев на оплату этих услуг было выделено около 42 млн грн, и еще 750 млн. грн. запланировано в государственном бюджете на 2025 год.

Таким образом, предлагается бесплатное предоставление двух услуг: зубопротезирование (группа услуг №1) и лечение зубов (группа услуг №2).

Министерство обратило внимание на то, что предельная стоимость услуг по зубопротезированию не может превышать 14 984 грн, по лечению зубов - 24 952 грн.

Благодаря проекту могут получить комплексную стоматологическую помощь:

участники боевых действий,

лица с инвалидностью в результате войны,

ветераны,

военные, еще не имеющие статуса УБД, но продолжающие выполнять боевые задачи.

Отмечается, что для получения услуг необходимо предоставить оригиналы следующих документов:

паспорт гражданина Украины,

учетная карточка налогоплательщика,

удостоверение (участника боевых действий/лица с инвалидностью в результате войны),

удостоверение участника войны и/или военный билет лиц рядового, сержантского и старшинского состава).

В Минздраве пояснили, что эта инициатива стремится обеспечить поддержку и комфортную жизнь украинских защитников.

Известно, что проект действует в 23 областях, наиболее активно представлен в Полтавской, Харьковской и Тернопольской областях.

Ранее Минсоцполитики упростило доступ к реабилитации ветеранов и военнослужащих.