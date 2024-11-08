Кто может получить бесплатные стоматологические услуги в Украине: ответ Минздрава

Украинские военнослужащие и ветераны могут бесплатно получить стоматологические услуги в 332 медицинских учреждениях по всей стране в рамках пилотного проекта Министерства здравоохранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.
Проект "Зубопротезирование для защитников" стартовал в апреле 2024 года.
Сообщается, что уже более 7 000 человек воспользовались услугами лечения зубов и зубопротезирования.
В Минздраве добавили, что за последние 7 месяцев на оплату этих услуг было выделено около 42 млн грн, и еще 750 млн. грн. запланировано в государственном бюджете на 2025 год.
Таким образом, предлагается бесплатное предоставление двух услуг: зубопротезирование (группа услуг №1) и лечение зубов (группа услуг №2).
Министерство обратило внимание на то, что предельная стоимость услуг по зубопротезированию не может превышать 14 984 грн, по лечению зубов - 24 952 грн.
Благодаря проекту могут получить комплексную стоматологическую помощь:
Отмечается, что для получения услуг необходимо предоставить оригиналы следующих документов:
В Минздраве пояснили, что эта инициатива стремится обеспечить поддержку и комфортную жизнь украинских защитников.
Известно, что проект действует в 23 областях, наиболее активно представлен в Полтавской, Харьковской и Тернопольской областях.
Ранее Минсоцполитики упростило доступ к реабилитации ветеранов и военнослужащих.
Напомним, что в Украине появился первый центр реинтеграции для освобожденных из российского плена украинских военных.
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