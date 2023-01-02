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Хто має право на житлові субсидії: роз’яснення Мінсоцполітики

Фото: субсидії можуть отримувати люди з низькими доходами  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Право на отримання житлових субсидій мають сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу. Крім того, право на отримання субсидії визначається з урахуванням майнового стану домогосподарства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

Наразі обов’язковий відсоток платежу розраховується індивідуально для кожної сім’ї за встановленою формулою і залежить виключно від доходів сім’ї:

  • - обчислюється середньомісячний сукупний дохід домогосподарства;
  • - середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства і визначається середньомісячний дохід на одну особу;
  • - дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія (розмір прожиткового мінімуму на 1 січня 2022 року складає 2393 гривень);
  • - отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15%, і таким чином визначається відсоток від середньомісячного сукупного доходу.

Нагадаємо, в Україні наприкінці 2022 року змінилася система призначення житлових субсидій. Повноваження приймати заяви та виплачувати гроші отримав Пенсійний фонд.

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субсидіїМіністерство соціальної політики