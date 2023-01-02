RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кто имеет право на жилищные субсидии: разъяснение Минсоцполитики

Фото: субсидии могут получать люди с низкими доходами  (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Право на получение жилищных субсидий имеют семьи, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа. Кроме того, право на получение субсидии определяется с учетом имущественного положения домохозяйства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Обязательный процент платежа рассчитывается индивидуально для каждой семьи по установленной формуле и зависит исключительно от доходов семьи:

  • - рассчитывается среднемесячный совокупный доход домохозяйства;
  • - среднемесячный совокупный доход делится на количество членов домохозяйства и определяется среднемесячный доход на одного человека;
  • - доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленный на 1 января года, с которого назначается субсидия (размер прожиточного минимума на 1 января 2022 года составляет 2393 гривен);
  • - полученный результат делится на 2, а затем умножается на 15%, и таким образом определяется процент от среднемесячного совокупного дохода.

Напомним, в Украине в конце 2022 года изменилась система назначения жилищных субсидий. Полномочия принимать заявления и выплачивать деньги получил Пенсионный фонд.

Читайте РБК-Украина в Google News
субсидіїМинистерство социальной политики