Хто не має права на виплату за загиблого бійця: відповідь Кабміна

В Україні визначили, хто з родичів загиблого військового не матиме право на одноразову грошову допомогу в 15 мільйонів гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабінету міністрів у Верховній раді Тараса Мельничука.
"Передбачено, що членам сімей загиблих, які постійно проживають на території РФ або Республіки Білорусь, або засудженим за державну зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору одноразова грошова допомога не виплачується", - йдеться в повідомленні.
Мова йде про родичів загиблих:
Нагадаємо, що сім’ям загиблих осіб (померли в наслідок поранень, що дістали після введення воєнного стану, травм) виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 15 мільйонів гривень. Її виплата регулюється Постановою уряду від 28 лютого 2022 р. № 168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану".
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