Хто не має права на виплату за загиблого бійця: відповідь Кабміна

В Україні визначили, хто з родичів загиблого військового не матиме право на одноразову грошову допомогу в 15 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабінету міністрів у Верховній раді Тараса Мельничука.

"Передбачено, що членам сімей загиблих, які постійно проживають на території РФ або Республіки Білорусь, або засудженим за державну зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору одноразова грошова допомога не виплачується", - йдеться в повідомленні.

Мова йде про родичів загиблих:

військовослужбовців;

Служби безпеки,

Служби зовнішньої розвідки,

Головного управління розвідки Міністерства оборони,

Національної гвардії,

Державної прикордонної служби,

Управління державної охорони,

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації,

Державної спеціальної служби транспорту;

військових прокурорів Офісу Генерального прокурора;

осіб рядового і начальницького складу ДСНС;

співробітників Служби судової охорони;

осіб начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейських;

осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби.

Нагадаємо, що сім’ям загиблих осіб (померли в наслідок поранень, що дістали після введення воєнного стану, травм) виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 15 мільйонів гривень. Її виплата регулюється Постановою уряду від 28 лютого 2022 р. № 168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану".