Кто не имеет права на выплату за погибшего бойца: ответ Кабмина

В Украине определили, кто из родственников погибшего военного не будет иметь право на единовременную денежную помощь в 15 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабинета Министров в Верховной раде Тараса Мельничука.

"Предполагается, что членам семей погибших, постоянно проживающих на территории РФ или Республики Беларусь, или осужденным за государственную измену, коллаборационную деятельность, пособничество государству-агрессору единовременная денежная помощь не выплачивается", - говорится в сообщении.

Речь идет о родственниках погибших:

военнослужащих;

Службы безопасности;

Службы внешней разведки;

Главного управления разведки Министерства обороны;

Национальной гвардии;

Государственной пограничной службы;

Управление государственной охраны;

Государственной службы специальной связи и защиты информации;

Государственная специальная служба транспорта;

военных прокуроров Офиса Генерального прокурора;

лиц рядового и начальствующего состава ГСЧС;

сотрудников Службы судебной охраны;

лиц начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро и полицейских;

лиц рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы.

Напомним, что семьям погибших (умерших в результате ранений, получивших после введения военного положения, травм) выплачивается единовременная денежная помощь в размере 15 миллионов гривен. Ее выплата регулируется Постановлением правительства от 28 февраля 2022 г. № 168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения".