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Кто не имеет права на выплату за погибшего бойца: ответ Кабмина

Фото: кто не имеет права на выплату за погибшего бойца (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине определили, кто из родственников погибшего военного не будет иметь право на единовременную денежную помощь в 15 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабинета Министров в Верховной раде Тараса Мельничука.

"Предполагается, что членам семей погибших, постоянно проживающих на территории РФ или Республики Беларусь, или осужденным за государственную измену, коллаборационную деятельность, пособничество государству-агрессору единовременная денежная помощь не выплачивается", - говорится в сообщении.

Речь идет о родственниках погибших:

  • военнослужащих;
  • Службы безопасности;
  • Службы внешней разведки;
  • Главного управления разведки Министерства обороны;
  • Национальной гвардии;
  • Государственной пограничной службы;
  • Управление государственной охраны;
  • Государственной службы специальной связи и защиты информации;
  • Государственная специальная служба транспорта;
  • военных прокуроров Офиса Генерального прокурора;
  • лиц рядового и начальствующего состава ГСЧС;
  • сотрудников Службы судебной охраны;
  • лиц начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро и полицейских;
  • лиц рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы.

Напомним, что семьям погибших (умерших в результате ранений, получивших после введения военного положения, травм) выплачивается единовременная денежная помощь в размере 15 миллионов гривен. Ее выплата регулируется Постановлением правительства от 28 февраля 2022 г. № 168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения".

Ранее РБК-Украина развенчало главные фейки об отмене выплат украинским военным.

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