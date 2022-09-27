Кто не имеет права на выплату за погибшего бойца: ответ Кабмина

В Украине определили, кто из родственников погибшего военного не будет иметь право на единовременную денежную помощь в 15 миллионов гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабинета Министров в Верховной раде Тараса Мельничука.
"Предполагается, что членам семей погибших, постоянно проживающих на территории РФ или Республики Беларусь, или осужденным за государственную измену, коллаборационную деятельность, пособничество государству-агрессору единовременная денежная помощь не выплачивается", - говорится в сообщении.
Речь идет о родственниках погибших:
Напомним, что семьям погибших (умерших в результате ранений, получивших после введения военного положения, травм) выплачивается единовременная денежная помощь в размере 15 миллионов гривен. Ее выплата регулируется Постановлением правительства от 28 февраля 2022 г. № 168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения".
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