Хто з чоловіків може зараз виїхати з України: названі пільгові категорії

Кому з чоловіків можна виїздити за кордон

Чоловіки з інвалідністю

Виїздити можуть чоловіки, які мають інвалідність будь-якої групи. Щоб перетнути кордон, таким людям треба показати прикордонникам один документів, де має бути зазначено групу і причину інвалідності:

посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;

пенсійне посвідчення;

посвідчення, яке підтверджує призначення соціальної допомоги;

довідку для отримання пільг людині з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

Ті, хто супроводжує людей з інвалідністю

Дозволяється виїзд тим, хто супроводжує родича, який має інвалідність. Наприклад, якщо ви супроводжуєте дружину або когось з батьків, хто має інвалідність. Треба мати документи, які підтвердять родинні зв'язки з цією людиною. Якщо ви супроводжуєте дружину, треба мати підтвердження її інвалідності, а також свідоцтво про шлюб.

Якщо ви супроводжуєте батьків (своїх або дружини) з інвалідністю I або II групи, треба мати свідоцтво про народження, для батьків дружини (чоловіка) додатково до свідоцтва про народження пред’явити свідоцтво про шлюб. Якщо родичі проживають спільно, треба мати з собою витяги про місце проживання. Зараз такий документ можна отримати онлайн в "Дії" або при зверненні до ЦНАПу.

Також потрібен документ, який підтверджує, що ви здійснюєте догляд за одним з родичів або посвідчення/довідка про отримання компенсації чи допомоги за догляд. Такі документи можуть видати в районній держадміністрації, виконавчому органі селищної чи міської ради.

Якщо ви супроводжуєте дитину з інвалідністю I чи II групи, треба мати свідоцтво про народження, документи-підтвердження інвалідності.

Зверніть увагу. Діє обмеження, згідно з яким чоловіки призовного віку, які супроводжують людей з інвалідністю, зобов'язані повернутися в Україну не пізніше тих людей, яких вони супроводжували.

Фото: Перед виїздом треба впевнитись, що ви підготували всі необхідні документи (Getty Images)

Багатодітні батьки

Виїздити дозволяється чоловікам, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Щоб підтвердити право виїзду, треба надати працівникам Держприкордонслужби такі документи:

свідоцтва про народження дітей;

свідоцтво про шлюб;

якщо шлюб було розірвано, тоді треба надати рішення суду про розірвання шлюбу;

рішення органу опіки або посвідчення батька або матері багатодітної сім'ї.

Хто самостійно виховує неповнолітню дитину

За кордон можуть виїздити жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років. В такому випадку підтверджуючими документами будуть:

свідоцтво про народження дитини або дітей;

свідоцтво про смерть одного з батьків або рішення суду про позбавлення другого з батьків батьківських прав;

рішення суду про розлучення та визначення місця проживання з одним із батьків.

Військові можуть виїздити на лікування

Українські військові, які отримали поранення під час воєнних дій, захищаючи Україну, можуть поїхати за кордон на лікування або реабілітацію.

Для цього їм треба отримати спеціальне направлення на лікування за кордоном та лист від Міністерства охорони здоров'я. Воно має підтвердити готовність закордонного медичного закладу прийняти їх на лікування.

Фото: На кордоні вас можуть ретельно розпитувати про всі обставини виїзду (Getty Images)

Водії та волонтери

Виїздити під час воєнного стану можуть водії. За умови, якщо мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів. Інформацію про таких водіїв вносять до інформаційної системи "Укртрансбезпеки".

Також кордон можуть перетнути водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні матеріали або гуманітарну допомогу.

Раніше ми писали, що таке система "Шлях" та виїхати за кордон водіям та волонтерам.

Спортсмени та культурні діячі

Українські спортсмени, спортивні тренери та фахівці зі спортивної підготовки мають право виїхати за кордон для участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах. Для цього їм потрібно отримати рішення Міністерства молоді та спорту України про включення до складу національної збірної.

Діячі культури можуть виїздити за кордон, щоб збирати кошти на благодійні цілі та представляти Україну на міжнародній арені. Для цього їм потрібен дозвіл на виїзд, який надає Міністерство культури. Також треба отримати запрошення від організаторів заходу та заздалегідь подати відповідний запит на такий виїзд.

Де перевіряти правила перетину кордону

Зверніть увагу. Незалежно від того, до якої категорії ви відноситесь, Держприкордонслужба має при перетині кордону перевірити всі документи, які дають право виїхати з країни під час воєнного стану. Також можуть проводити співбесіду, щоб впевнитись, що докази виїзду правдиві.

Тому радимо перед виїздом перевірити, чи готові у вас всі необхідні документи. Адже якщо одного з них не вистачить, вас можуть повернути назад і не випустити за кордон.

Правила перетину кордону треба перевіряти тільки в офіційних джерелах.

Основні правила перетину кордону під час дії воєнного стану можна почитати на сайті Держприкордонслужби України.

На сайті Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України (Мінінфраструктури) опубліковані актуальні правила перетину кордону волонтерами та водіями, які везуть вантаж і користуються системою "Шлях".