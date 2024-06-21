Хто буде вести переговори з ЄС про вступ: Зеленський затвердив делегацію

До делегації увійшли 35 представників. Очолить її та буде головним переговорником - віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Також до делегації включено голову Офісу президента Андрія Єрмака та першого заступника голови Верховної ради Олександра Корнієнка.

Також в указі Зеленського вказано, що голова делегації зможе вносити в установленому порядку зміни до складу делегації України, розподіляти обов'язки між її членами, залучати до участі в роботі делегації працівників державних органів, підприємств, установ, організацій, радників, експертів, технічних працівників.

Водночас Кабмін має:

сформувати та затвердити склад робочих груп для підготовки переговорних позицій України під час переговорів з ЄС щодо укладення Угоди про вступ України до ЄС, включивши представників міністерств, інших органів влади, членів Комітету Верховної ради з питань інтеграції до ЄС, а також народних депутатів (за згодою);

опрацювати переговорні позиції України із залученням громадськості та бізнес-середовища;

фінансування витрат, пов'язаних з участю делегації України у переговорах з ЄС.

Вступ України в Євросоюз

Цього року посли ЄС затвердили керівні принципи для переговорів про вступ України до Євросоюзу. Повідомлялося, що переговори розпочнуться 25 червня. Однак польський міністр у справах ЄС Адам Шлапка застеріг, що переговори України з ЄС можуть бути складними через спірні питання у деяких сферах.

Сьогодні Ольга Стефанішина розповіла, що на шляху до Європейського Союзу Україні треба буде повністю адаптувати законодавство.

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