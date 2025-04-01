На Хрещатику у Києві з’явиться новий пішохідний перехід: де і яким він буде

У Києві з’явиться наземний перехід через Хрещатик на перехресті з вулицею Прорізною. Столична влада показала, як він може виглядати за версію штучного інтелекту (ШІ).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченко.

Перехід стане частиною безбар’єрного маршруту між Головним військовим клінічним госпіталем, Майданом Незалежності та Центральним залізничним вокзалом. Проєкт реалізується в межах ініціативи "Без бар’єрів".

Як може виглядати пішохідний перехід на Хрещатику за версією ШІ (фото: Тимур Ткаченко) Наразі пішоходи можуть перетинати Хрещатик у цьому місці лише підземним переходом, що створює незручності для маломобільних громадян. Наземний перехід покращить доступність та зробить головну вулицю міста комфортнішою для всіх. Роботи вже погоджені з Патрульною поліцією Києва. Також у майбутньому планується облаштування наземних переходів біля Майдану Незалежності та станції метро "Університет".