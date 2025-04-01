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На Хрещатику у Києві з’явиться новий пішохідний перехід: де і яким він буде

Вівторок 01 квітня 2025 11:55
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На Хрещатику у Києві з’явиться новий пішохідний перехід: де і яким він буде Фото: Пішохідний перехід (pixabay.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Києві з’явиться наземний перехід через Хрещатик на перехресті з вулицею Прорізною. Столична влада показала, як він може виглядати за версію штучного інтелекту (ШІ).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченко.

Перехід стане частиною безбар’єрного маршруту між Головним військовим клінічним госпіталем, Майданом Незалежності та Центральним залізничним вокзалом. Проєкт реалізується в межах ініціативи "Без бар’єрів".

На Хрещатику у Києві з’явиться новий пішохідний перехід: де і яким він буде
Як може виглядати пішохідний перехід на Хрещатику за версією ШІ (фото: Тимур Ткаченко)

Наразі пішоходи можуть перетинати Хрещатик у цьому місці лише підземним переходом, що створює незручності для маломобільних громадян. Наземний перехід покращить доступність та зробить головну вулицю міста комфортнішою для всіх.

Роботи вже погоджені з Патрульною поліцією Києва. Також у майбутньому планується облаштування наземних переходів біля Майдану Незалежності та станції метро "Університет".

Раніше РБК-Україна розповідало, що у Києві з 5 квітня 2025 року до 5 квітня 2026 року буде перекрито рух транспорту та пішоходів на частині проспекту Європейського Союзу - від проспекту Василя Порика до проспекту Свободи. Це пов'язано з будівництвом нової ділянки Сирецько-Печерської лінії метро до житлового масиву Виноградар.​ На період робіт запровадять тимчасові маршрути громадського транспорту.

Також ми писали, що з 1 квітня 2025 року в Києві на чотирьох ділянках доріг дозволено підвищену швидкість руху до 80 км/год. Раніше планувалося збільшити швидкісний режим на 17 відрізках, але після аналізу аварійності їх кількість скоротили до чотирьох

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Київ Хрещатик Автомобільний рух
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