На Крещатике в Киеве появится новый пешеходный переход: где и каким он будет

В Киеве появится наземный переход через Крещатик на перекрестке с улицей Прорезной. Столичные власти показали, как он может выглядеть по версии искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Переход станет частью безбарьерного маршрута между Главным военным клиническим госпиталем, Майданом Независимости и Центральным железнодорожным вокзалом. Проект реализуется в рамках инициативы "Без барьеров".

Как может выглядеть пешеходный переход на Крещатике по версии ИИ (фото: Тимур Ткаченко) Сейчас пешеходы могут пересекать Крещатик в этом месте только по подземному переходу, что создает неудобства для маломобильных граждан. Наземный переход улучшит доступность и сделает главную улицу города более комфортной для всех. Работы уже согласованы с Патрульной полицией Киева. Также в будущем планируется обустройство наземных переходов возле Майдана Независимости и станции метро "Университет".