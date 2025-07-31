HRD "Метінвесту" розповіла про важливість Хартії стійкості людського капіталу для України

"Хартія це сильний, продуманий документ, відкритий для будь-якого бізнесу - великого, середнього чи малого. І якщо компанія доєднується та дотримується принципів Хартії, виграють усі: й бізнес, і держава, і, найголовніше, працівники", - каже Петрук.

Вона зауважила, що війна змінила підходи до ведення бізнесу, і сьогодні в центрі уваги як держави, так і компаній перебуває людина. Зараз у "Метінвесті" відкрито близько 4 тисяч вакансій, однак знайти кваліфікованих фахівців на ринку праці складно через виїзд людей до безпечніших регіонів. Ситуація ускладнюється ще й тим, що підприємства компанії розташовані поблизу лінії фронту - в Запоріжжі, Кривому Розі та Кам’янському.

"Хартія насамперед спрямована на те, щоб побудувати ринок праці й змінити підхід до пошуку та навчання персоналу, де людина - в центрі. І Метінвест так працює: ми вже зараз перебудовуємо свої процеси та плануємо виробництво з урахуванням наявності кваліфікованих фахівців. Саме тому інвестуємо в навчання, адаптацію та реінтеграцію персоналу", - пояснила вона.

На думку Петрук, один із найважливіших пунктів Хартії - повернення та реінтеграція ветеранів до цивільного життя. Крім того, це можливості для навчання та розвитку, а також рівні права для жінок та чоловіків.

У "Метінвесті" вже працюють жінки на посадах, які раніше вважалися суто чоловічими, зауважила HRD "Метінвесту".

"Маємо водійок екскаваторів, машиністок кранів. До призупинення виробництва в Покровську там працювали жінки навіть під землею. Звісно, для розширення таких можливостей потрібні умови - інвестиції, перенавчання, час. Але найголовніше - це мотивація самих жінок. А вона є", - додала Тетяна Петрук.

На її думку, саме українки та українці стануть рушійною силою майбутнього відновлення країни.

"Особлива надія - на молодь, яку важливо повертати додому й залучати до відбудови. Адже саме молоде покоління - це наше майбутнє", - сказала Тетяна Петрук.