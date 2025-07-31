HRD "Метинвеста" рассказала о важности Хартии устойчивости человеческого капитала для Украины

"Хартия это сильный, продуманный документ, открытый для любого бизнеса - крупного, среднего или малого. И если компания присоединяется и придерживается принципов Хартии, выигрывают все: и бизнес, и государство, и, самое главное, работники", - говорит Петрук.

Она отметила, что война изменила подходы к ведению бизнеса, и сегодня в центре внимания как государства, так и компаний находится человек. Сейчас в "Метинвесте" открыто около 4 тысяч вакансий, однако найти квалифицированных специалистов на рынке труда сложно из-за выезда людей в более безопасные регионы. Ситуация осложняется еще и тем, что предприятия компании расположены вблизи линии фронта - в Запорожье, Кривом Роге и Каменском.

"Хартия в первую очередь направлена на то, чтобы построить рынок труда и изменить подход к поиску и обучению персонала, где человек - в центре. И Метинвест так работает: мы уже сейчас перестраиваем свои процессы и планируем производство с учетом наличия квалифицированных специалистов. Именно поэтому инвестируем в обучение, адаптацию и реинтеграцию персонала", - пояснила она.

По мнению Петрук, один из важнейших пунктов Хартии - возвращение и реинтеграция ветеранов к гражданской жизни. Кроме того, это возможности для обучения и развития, а также равные права для женщин и мужчин.

В "Метинвесте" уже работают женщины на должностях, которые ранее считались сугубо мужскими, отметила HRD "Метинвеста".

"Есть водители экскаваторов, машинистки кранов. До приостановки производства в Покровске там работали женщины даже под землей. Конечно, для расширения таких возможностей нужны условия - инвестиции, переобучение, время. Но самое главное - это мотивация самих женщин. А она есть", - добавила Татьяна Петрук.

По ее мнению, именно украинки и украинцы станут движущей силой будущего восстановления страны.

"Особая надежда - на молодежь, которую важно возвращать домой и привлекать к восстановлению. Ведь именно молодое поколение - это наше будущее", - сказала Татьяна Петрук.