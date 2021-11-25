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На хранение в ЦХОЯТ передали первую партию ядерного топлива

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Четверг 25 ноября 2021 17:46
На хранение в ЦХОЯТ передали первую партию ядерного топлива Фото: передача отходов ядерного топлива (energoatom.com.ua)
Автор: Артем Горовенко

В Украине передали первую партию отработанного ядерного топлива в Централизованное хранилище (ЦХОЯТ) - комплекс "Вектор". В частности, передали 30 контейнеров с солебитумным компаундом из Ровенской атомной электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Энергоатома".

Сообщается, что транспортировку выполнили специалисты Аварийно-технического центра "Энергоатома".

"Начало передачи РАО на государственное хранилище - результат многочисленных организационных и технических мероприятий… На очереди - подготовка передачи эксплуатационных радиоактивных отходов, которые скапливаются на Южно-Украинской, Хмельницкой и Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.

Отметим, "Вектор" - это комплекс объектов, предназначенных для хранения и захоронения радиоактивных отходов (РАО), поступающих со всех украинских предприятий, на которых они образуются.

Напомним, в прошлом году Украина прекратила вывоз отработанного ядерного топлива в Россию.

В Кабинете министров говорили, что это позволит экономить по 200 млн долларов в год.

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