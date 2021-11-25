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На зберігання в ЦСВЯП передали першу партію ядерного палива

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Четвер 25 листопада 2021 17:46
На зберігання в ЦСВЯП передали першу партію ядерного палива Фото: передача відходів ядерного палива (energoatom.com.ua)
Автор: Артем Горовенко

В Україні передали першу партію відпрацьованого ядерного палива в Централізоване сховище (ЦСВЯП) - комплекс "Вектор". Зокрема, передали 30 контейнерів з солебітумним компаундом з Рівненської атомної електростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Енергоатому".

Повідомляється, що транспортування виконали фахівці Аварійно-технічного центру "Енергоатому".

"Початок передачі РАВ на державне сховище - результат численних організаційних і технічних заходів... На черзі - підготовка передачі експлуатаційних радіоактивних відходів, які накопичуються на Южно-Українській, Хмельницькій та Запорізькій АЕС", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, "Вектор" - це комплекс об'єктів, призначених для зберігання і захоронення радіоактивних відходів (РАВ), що надходять з усіх українських підприємств, на яких вони утворюються.

Нагадаємо, минулого року Україна припинила вивезення відпрацьованого ядерного палива в Росію.

У Кабінеті міністрів говорили, що це дозволить економити по 200 млн доларів на рік.

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