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На Храмовой горе в Иерусалиме произошли новые беспорядки

Автор: Артур Родивилов

В Иерусалиме на Храмовой горе в воскресенье, 18 июля, вновь произошли столкновения с израильской полицией. Молодые люди забросали стражей порядка камнями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Istael.

Полицейские в ответ разогнали палестинских демонстрантов.

Храмовую гору в этот день посетили около 1700 еврейских паломников. В 2021 году на 18 июля приходится девятое ава - национальный день траура евреев.

Так, именно в этот день были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы, находившиеся на территории Храмовой горы.

Сейчас там расположены мусульманские культовые сооружения, мечеть Аль-Акса и Купол Скалы.

Это не первые столкновения с израильской полиции в Иерусалиме. В начале мая Израиль принял решение выселить несколько семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме. В стычках пострадали сотни людей.

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Иерусалим