На Храмовій горі в Єрусалимі відбулися нові заворушення

В Єрусалимі на Храмовій горі в неділю, 18 липня, знову відбулися зіткнення з ізраїльською поліцією. Молоді люди закидали правоохоронців камінням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Istael.
Поліцейські у відповідь розігнали палестинських демонстрантів.
Храмову гору в цей день відвідали близько 1700 єврейських паломників. У 2021 році на 18 липня припадає дев'яте ава - Національний день жалоби євреїв.
Так, саме в цей день були зруйновані перший і другий єрусалимські храми, що знаходилися на території Храмової гори.
Зараз там розташовані мусульманські культові споруди, мечеть Аль-Акса і Купол Скелі.
Це не перші зіткнення з ізраїльської поліції в Єрусалимі. На початку травня Ізраїль прийняв рішення виселити кілька сімей зі Східного Єрусалиму. Це викликало масові акції протесту і заворушення в Єрусалимі. У сутичках постраждали сотні людей.