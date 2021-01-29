Хозсуд Запорожья отклонил все иски по собранию акционеров "Мотор Сичи", - адвокат 

Судьи Хозяйственного суда Запорожской области отклонили все заявления, которые были поданы с целью отмены собрания акционеров ПАО "Мотор Сич". Собрание состоится 31 января.

Об этом сообщили адвокаты акционеров "Мотор Сич".

Таким образом, отмечают адвокаты, судьи подтвердили право акционеров на проведение общего собрания.

Также по их мнению, спам-атака на суды в преддверии проведения собрания акционеров была призвана сохранить полный контроль над заводом после продажи его бывшим собственником контрольного пакета акций группе китайских инвесторов.

Как известно, 26 января в Хозяйственный суд Запорожской области в один день поступило семь идентичных исков-клонов. Целью было блокирование проведения собрания акционеров "Мотор Сич".

Среди заявителей - действующие руководители предприятия, ее подразделений и даже родственники работников.

Действующие руководители ПАО "Мотор Сич" и органов корпоративного управления компанией утратили свои полномочия согласно закону и уставу около года тому назад - в марте 2020 года.

Инициаторы проведения общего собрания акционеров 31 января планируют утвердить новый состав наблюдательного совета компании, а также сформировать легитимные органы корпоративного управления в ПАО "Мотор Сич".

Напомним, как писало РБК-Украина, ранее общественная организация "Всеукраинское бюро люстрации и противодействию коррупции" обратилась к главе Хозяйственного суда Запорожской области Михаилу Мирошниченко с открытым письмом, в котором призвали обратиться в Высший совет правосудия с сообщением о вмешательстве в совершение правосудия с целью вынесения неправосудного решения.

Тем временем, Государственное бюро расследований расследует уголовное дело в отношении действий СБУ, по инициативе которой были арестованы акции "Мотор Сич".

15 января 2021 года Печерский суд официально подтвердил необоснованность претензий Службы безопасности Украины к акционерам ПАО "Мотор Сич", признав их потерпевшей стороной от действий СБУ.