Хозсуд Киева отменил аукцион по продаже комплекса "Фалби"

Хозяйственный суд Киева отменил торги по продаже фармацевтического комплекса "Фалби".
Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.
Комплекс "Фалби" расположен на участке площадью 3 га возле села Святопетровское в Киево-Святошинском районе. Объект был выставлен на продажу как предмет ипотеки в рамках выполнения судебного решения.
Аукцион состоялся 4 июня 2020 года на государственной площадке электронных торгов "Сетам".
Победителем стало ООО ”ДК БЦ2", основанное инвестиционными компаниями Dragon Capital и U-Base. Сумма сделки - 115,45 млн грн.
Деньги были направлены основному кредитору "Фалби" - АО "Укрэксимбанк".
Таким образом, решение суда аннулировало инициированную государством сделку.
В настоящее время общая сумма долгов перед банком достигла 800 млн грн.
Напомним, как ранее сообщала пресс-служба "Укрэксимбанка", "Фалби" перестала платить по кредиту в 2014 году.
Задолженность перед банком достигла 1 млрд грн.
Два года "Укрэксимбанк" пытался найти возможности для реструктуризации, чтобы компания вышла из дефолтного состояния. Однако должник неоднократно срывал торги и открыл производство о фиктивном банкротстве.
Апелляционную жалобу ООО "ДК БЦ2" на решение Хозяйственного суда рассматривает Северный апелляционный хозяйственный суд.