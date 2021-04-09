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Госпсуд Києва скасував аукціон з продажу комплексу "Фалбі"

Автор: РБК-Україна

Господарський суд Києва скасував торги з продажу фармацевтичного комплексу "Фалбі".

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Комплекс "Фалбі" розташований на ділянці площею 3 га біля села Святопетровское в Києво-Святошинському районі. Об'єкт був виставлений на продаж як предмет іпотеки в рамках виконання судового рішення.

Аукціон відбувся 4 червня 2020 року на державній майданчику електронних торгів "Сетів".

Переможцем стало ТОВ "ДК БЦ2", засноване інвестиційними компаніями Dragon Capital і U-Base. Сума угоди - 115,45 млн грн.

Гроші були спрямовані основному кредитору "Фалбі" - АТ "Укрексімбанк".

Таким чином, рішення суду анулювало ініційовану державою угоду.

Зараз загальна сума боргів перед банком досягла 800 млн грн.

Нагадаємо, як раніше повідомляла прес-служба "Укрексімбанку", "Фалбі" перестала платити по кредиту у 2014 році.

Заборгованість перед банком досягла 1 млрд грн.

Два роки "Укрексімбанк" намагався знайти можливості для реструктуризації, щоб компанія вийшла з дефолтного стану. Однак боржник неодноразово зривав торги і відкрив провадження про фіктивне банкрутство.

Апеляційну скаргу ТОВ "ДК БЦ2" на рішення Господарського суду розглядає Північний апеляційний господарський суд.

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