Ховався від вовків на дереві. ДПСУ врятувала чоловіка, який намагався втекти до Молдови

Прикордонники врятували чоловіка, що під час незаконної "мандрівки" до Молдови наткнувся на зграю вовків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України в Telegram .

"Я вирішив незаконно перетнути кордон, але зустрів вовків", - таке повідомлення ми отримали через службу "Довіра" ДПСУ", - повідомили в службі.

Фото: ДПСУ врятували чоловіка (t.me/DPSUkr)

За даними прикордонників, вони зі службовим собакою вирушили на пошуки чоловіка. Як виявилось, він перебував неподалік залізничної станції Абамелікове Одеської області.

"Як з’ясувалося, порушник намагався незаконно потрапити до Молдови, однак йому завадили вовки. Тож він заліз на дерево й викликав допомогу", - пояснили в ДПСУ.

Однак, прикордонники зауважили, що зізнання таки не допомогло йому уникнути адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, що минулого тижня прикордонники повідомили українців про небезпеку щодо вовків на кордоні з Молдовою та дали пораду.

Ми також писали, що нещодавно Державна прикордонна служба України затримала водія, який намагався перевезти трьох "ухилянтів" до кордону з Молдовою.

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