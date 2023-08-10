Ховалися у будинку. ЗСУ ліквідували групу окупантів під Бахмутом (відео)

За даними військових, аеророзвідка виявила ворожу групу піхоти. Окупанти намагалися сховатися у будинку. Деякі з них навіть хотіли втекти.

Але влучним пострілом з САУ 2С1 "Гвоздика" російські загарбники були ліквідовані.

"Бахмутський напрямок. Рух продовжується. Працює розрахунок самохідно-артилерійської батареї. Йдемо вперед! До Перемоги!", - повідомили бійці 22 окремої механізованої бригади.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують вести наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямах. Зокрема, за даними військового експерта Владислава Селезньова, ЗСУ, ймовірно, могли прорвати першу лінію оборони окупантів і досягли успіхів на трьох ділянках на півдні України.

Щодо Бахмута, то тут російські окупанти стягнули додаткові ресурси на південний і північний фланги Бахмута і вести наступ українським силам оборони дуже важко. Але ЗСУ все одно просуваються.

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