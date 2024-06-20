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Ховались у цивільній забудові: прикордонники уразили ворожий розрахунок БпЛА (відео)

Фото: ДПСУ нанесла удар по розрахунку БпЛА ворога (pixabay-com)
Автор: Ярослава Борзова

Прикордонники уразили ворожий розрахунок БпЛА, який ховався у цивільний забудові. Результатами вони поділились у мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram.

"Прикордонники уразили ворожий розрахунок БпЛА, який ховався у цивільній забудові. Втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні. 

Згідно з відео, окупанти облаштувались в одній із будівель, де проводили підготовчі заходи до атак українських захисників. Втім, українським операторам безпілотників вдалось вислідити загарбників та нанести по їх позиції нищівного удару. 

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Нагадаємо, напередодні прикордонники за допомогою FPV-дрона знищили ворожий розвідувальний безпілотник "Zala".

Також українські прикордонники знищили живу силу окупантів на Сіверському напрямку та уразили їхні позиції.

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