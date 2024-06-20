Ховались у цивільній забудові: прикордонники уразили ворожий розрахунок БпЛА (відео)

Прикордонники уразили ворожий розрахунок БпЛА, який ховався у цивільний забудові. Результатами вони поділились у мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram.
"Прикордонники уразили ворожий розрахунок БпЛА, який ховався у цивільній забудові. Втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Згідно з відео, окупанти облаштувались в одній із будівель, де проводили підготовчі заходи до атак українських захисників. Втім, українським операторам безпілотників вдалось вислідити загарбників та нанести по їх позиції нищівного удару.
Нагадаємо, напередодні прикордонники за допомогою FPV-дрона знищили ворожий розвідувальний безпілотник "Zala".
Також українські прикордонники знищили живу силу окупантів на Сіверському напрямку та уразили їхні позиції.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.