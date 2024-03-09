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Ховались в погребі. Поліція евакуювала дві сім'ї з шістьма дітьми з Приморського (відео)

Приморське, Субота 09 березня 2024 21:04
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Ховались в погребі. Поліція евакуювала дві сім'ї з шістьма дітьми з Приморського (відео) Фото: поліція евакуювала сім'ї з дітьми (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Запорізькі правоохоронці евакуювали багатодітні родини з обстрілюваного Приморського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

За даними поліції, дві сім’ї, в яких виховується шестеро дітей, через постійні обстріли були змушені фактично жити у підвалі. Евакуаційники поліції вивезли їх з-під ворожого вогню до обласного центру.

"Війська РФ продовжують знищувати прифронтові населені пункти регіону. Щодня внаслідок ворожих атак травмуються мирні жителі, руйнуються їх оселі, нищиться майно. Громадянам доводиться ховатися по підвалах та жити у нелюдських умовах", - заявили в поліції.

Правоохоронці закликали людей евакуюватися до більш безпечних населених пунктів.

Куди звертатися для евакуації

У Мінреінтеграції нагадали, що евакуація здійснюється безкоштовно.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або ж написати нам у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

Раніше ми писали, що в Україні вирішили збільшити кількість населених пунктів Донецької області, з яких необхідно примусово евакуювати дітей.

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